Greșeala care l-a costat viața pe Darius, tânărul de 21 de ani care a murit în Masivul Retezat

Greșeala care l-a costat viața pe Darius, tânărul de 21 de ani care a murit în Masivul Retezat
Darius
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O excursie pe munte s-a transformat într-o tragedie pentru un tânăr de 21 de ani. Darius și-a pierdut viața în Masivul Retezat, după ce ar fi alunecat pe o porțiune acoperită cu gheață, potrivit celor care îl însoțeau.

Tânărul plecase sâmbătă într-o drumeție alături de mai mulți prieteni în Masivul Retezat. Incidentul s-a produs pe versantul vestic al crestei dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică, iar intervenția salvamontiștilor a durat ore întregi.

Cum s-a produs tragedia

Darius se afla într-o excursie montană împreună cu un grup de prieteni atunci când și-a pierdut viața. Potrivit celor care erau alături de el, pe traseu exista o porțiune acoperită cu gheață, iar tânărul ar fi alunecat în acea zonă.

Conform informațiilor transmise de salvamontiști, membrii grupului nu aveau echipament adecvat pentru condițiile din munte. Darius era îmbrăcat în trening și încălțat cu adidași în momentul în care a pornit pe traseu.

Echipele Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Hunedoara au intervenit pentru localizarea și recuperarea tânărului. Misiunea s-a desfășurat pe parcursul nopții, salvatorii montani lucrând pentru a-l găsi, a-l extrage din zona în care căzuse și a-l coborî de pe munte.

La operațiune au participat și membrii echipajului canin al serviciului. În același timp, salvamontiștii au utilizat o dronă dotată cu termoviziune pentru a facilita căutările în terenul dificil din Masivul Retezat.

Mesajul transmis după moartea lui Darius

Moartea tânărului de 21 de ani a provocat un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut. Asociația Județeană de Canotaj Timiș a publicat pe Facebook un mesaj de condoleanțe dedicat lui Darius și familiei sale.

„Darius, ai plecat mult prea devreme, lăsând în urmă suflete îndurerate și amintiri care nu vor muri niciodată. E nedrept că un suflet atât de tânăr a trebuit să plece înainte să apuce să trăiască tot ce avea lumea să-i ofere. Odihnește-te în pace, Darius. Vei rămâne mereu unul dintre acei oameni pe care viața i-a luat prea devreme, dar pe care sufletul nu îi va uita niciodată. Sincere condoleanțe familiei și apropiaților”.

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