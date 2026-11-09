Russell Brand, condamnat la închisoare! Ce sentință grea a primit fostul soț al lui Katy Perry

Russell Brand / Sursa foto: Profimedia
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Celebrul actor Russell Brand a fost condamnat la închisoare. El a primit o sentință grea pentru viol și agresiune sexuală. Fostul soț al lui Katy Perry va executa doar două treimi din pedeapsă, iar apoi va fi eliberat condiționat. 

Russell Brand este unul dintre cei mai cunoscuți comedianți și prezentatori TV de la Hollywood. Numai că nu scapă de problemele cu legea. În urmă cu aproximativ două decenii, el a fost acuzat de violarea unei femei și de agresarea sexuală a altor trei femei. Fostul soț al lui Katy Perry a fost cercetat, iar acum a primit o condamnare de zece ani și jumătate de închisoare. Astfel, deși inițial și-a negat faptele, a fost găsit vinovat.

Russell Brand, condamnat la închisoare

Vedeta de la Hollywood, în vârstă de 51 de ani, a comis aceste fapte în perioada 2004-2009. El a stat în boxa acuzaților la Curtea Crown din Southwark, Londra, în timp ce judecătorul Joel Bennathan l-a condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare. Chiar și așa, va executa doar două treimi din pedeapsă, iar apoi va fi eliberat condiționat.

Mulți spun că Brand a fost un prădător sexual care credea că „faima înseamnă că poți să te comporți cum vrei, când vrei, fără a fi împiedicat de regulile după care trăiesc oamenii decenți”, i-a spus Bennathan lui Brand. Una dintre victimele sale a declarat, în urmă cu ceva timp, că trauma atacului era „ceva ce port cu mine în fiecare zi și care adesea pare să nu se mai sfârșească”.

Russell Brand/ sursa foto: social media

Russell Brand/ sursa foto: social media

Ce spune avocatul lui despre dependența de substanțe interzise

Avocatul actorului, Ian Winter, a vorbit despre recuperarea lui Brand după dependența de alcool și substanțe interzise. El a explicat că noua credință pe care o are acum îl face „o persoană fundamental diferită astăzi și așa este de foarte mult timp”.

Russell Brand este anchetat pentru alte două presupuse violuri, unul dintre ele implicând o fată care avea atunci 16 ani, iar șeful poliției a afirmat vineri că „nu ar fi surprins dacă ar mai apărea multe alte plângeri”.

Pe de altă parte, bărbatul a negat de-a lungul timpului că ar fi avut relații sexuale fără consimțământ. În prezent, este condamnat pentru două violuri și o tentativă de agresiune sexuală.

VEZI ȘI: Russell Brand, lăsat fără venitul de 1 milion de euro pe an după acuzațiile de viol. Ce noi acuze i se aduc actorului

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