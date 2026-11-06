Tatăl lui Meghan Markle a fost arestat de FBI. Ce acuzații i se aduc

Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, a fost arestat vineri în statul american Florida, în cadrul unei anchete privind presupusa deținere de materiale care prezintă abuzuri asupra copiilor. În vârstă de 82 de ani, acesta a negat anterior acuzațiile, iar fiica sa s-a declarat profund afectată de informațiile apărute.

Cazul a intrat în atenția presei în luna octombrie, după apariția unor informații potrivit cărora materiale cu abuzuri asupra minorilor ar fi fost descoperite în fosta locuință a lui Thomas Markle din Filipine.

Potrivit Variety, descoperirea ar fi fost făcută de Thomas Markle Jr., fiul bărbatului și fratele vitreg al lui Meghan.

„Un bărbat din Florida a fost arestat astăzi, în baza unei plângeri penale federale potrivit căreia ar fi păstrat materiale ilegale care prezintă abuzuri asupra copiilor, inclusiv fotografii cu caracter explicit în care apare alături de fete care nu au ajuns la pubertate, în două spații de depozitare din zona Los Angeles, pe care le-a închiriat timp de aproape două decenii”, a transmis Departamentul de Justiție al Statelor Unite într-un comunicat.

Thomas Markle, pus sub acuzare în SUA

După apariția informațiilor, Thomas Markle a respins categoric acuzațiile. Într-o declarație acordată presei britanice, acesta a susținut că informațiile sunt false și că nu ar putea comite faptele care îi sunt atribuite.

La sfârșitul lunii octombrie, FBI a confirmat că avea cunoștință despre acuzații și că urma să sprijine autoritățile filipineze în acest caz. Totodată, instituția a anunțat și că va investiga eventualele încălcări ale legislației federale din Statele Unite.

În Filipine, autoritățile au confirmat că situația e investigată de o structură specializată în combaterea traficului de persoane și a exploatării copiilor.

Cum a reacționat Meghan Markle la acuzațiile împotriva tatălui său

Meghan Markle a transmis o declarație după apariția acuzațiilor, afirmând că este „profund tulburată” și că se gândește la copiii care ar fi putut fi victime.

Ducesa de Sussex a dezvăluit că, încă din 2018, fusese informată despre existența unei scrisori care conținea acuzații grave la adresa tatălui său. Potrivit acesteia, documentul fusese transmis Poliției Metropolitane din Londra, iar ea primise asigurări că informațiile erau investigate.

Meghan a explicat că distanțarea de tatăl său și decizia de a nu-i permite să aibă contact cu Archie și Lilibet, copiii ei și ai prințului Harry, au avut drept scop protejarea acestora.

Relația dintre Meghan Markle și Thomas Markle este tensionată de mai mulți ani. Cei doi sunt înstrăinați din 2018, anul în care ducesa s-a căsătorit cu prințul Harry.

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