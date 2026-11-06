Moșii de toamnă 2026. Ce le este interzis credincioşilor face în Sâmbăta Morților

Moșii de toamnă 2026. Ce le este interzis credincioşilor face în Sâmbăta Morților
Sâmbăta Morților
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Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, creștinii ortodocși îi pomenesc pe cei trecuți la cele veșnice în ziua cunoscută în tradiția populară drept Moșii de toamnă. Cu această ocazie, se respectă o serie de obiceiuri și interdicții transmise din generație în generație.

Denumirea de „Moși” provine din cuvântul „strămoși” și face referire la înaintașii familiei, de la părinți și bunici până la rudele mai îndepărtate. În tradiția ortodoxă, sâmbăta este ziua dedicată pomenirii celor adormiți, motiv pentru care Biserica a rânduit în această zi slujbele speciale pentru sufletele celor plecați din această lume.

Ce este interzis în Sâmbăta Morților

Potrivit tradiției populare, în ziua de Moșii de toamnă nu se mătură și nu se aruncă gunoiul din casă sau din curte. Credința populară spune că praful ridicat prin măturat ar putea ajunge la cei adormiți, tulburându-le liniștea.

De asemenea, spălatul rufelor și muncile gospodărești grele sunt evitate. Din bătrâni se spune că persoanele care lucrează din greu în această zi pot avea parte de ghinion sau de necazuri pe parcursul anului.

Tot în această zi sunt descurajate certurile, jignirile și vorbele grele, notează Click!. Tradiția pune accent pe liniște, împăcare și rugăciune, iar recunoștința față de cei trecuți la cele veșnice ocupă un loc central.

Petrecerile, manifestările zgomotoase și orice formă de veselie exagerată sunt considerate nepotrivite pentru această zi de pomenire, care este marcată prin reculegere și respect față de cei adormiți.

Obiceiuri păstrate la Moșii de toamnă

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este aprinderea lumânărilor la biserică și la morminte. În credința populară, lumina lumânării are rolul de a călăuzi sufletele celor pomeniți.

De asemenea, alimentele oferite de pomană sunt consumate în aceeași zi. Tradiția spune că mâncarea pregătită pentru pomenirea morților nu trebuie păstrată pentru ziua următoare.

Un alt obicei vechi amintește că nu este bine să fie împrumutate foc, jăratic sau cărbuni aprinși din gospodărie. Potrivit credințelor populare, un astfel de gest ar putea însemna pierderea sporului și a norocului casei.

Semnificația Moșilor de toamnă

Moșii de toamnă reprezintă unul dintre cele mai importante momente de pomenire a celor adormiți din calendarul ortodox. Ziua este dedicată rugăciunii, amintirii și cinstirii strămoșilor, iar numeroși credincioși participă la slujbe și oferă pomană pentru sufletul rudelor trecute la cele veșnice.

Tradițiile și obiceiurile păstrate de-a lungul timpului reflectă respectul față de cei adormiți și legătura simbolică dintre generațiile de ieri și cele de astăzi.

CITEŞTE ŞI: Moșii de toamnă 2026. Ce trebuie să dai de pomană în Sâmbăta Morților pentru sufletele celor adormiți

Sâmbăta Morților 2026. Ce să nu faci în această zi

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