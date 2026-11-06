Greu moment! Barbie de România și-a lovit Barbie-mobilul. Sabrina a chemat  Barbie-platforma, dar n-a pățit nimic!

Zi neagră pentru Sabrina Fabian, odinioară numită Barbie de România, după ce prin 2015 a cântat „I`m a Barbie Girl” la X Factor și a leșinat pe scenă. De data asta n-a mai fost cu leșin, a fost o tamponare ușoară. CANCAN.RO a fost acolo și vă prezintă imagini de la locul incidentului. Din fericire, Sabrina nu a pățit nimic, dar mașina ei, un SUV Mercedes, e cam șifonată.

Sabrina Fabian are 28 de ani, nu mai e adolescenta plină de emoții de la X Factor, care pur și simplu s-a prăbușit acolo, de față cu toată lumea, când încerca să-și cânte melodia ce i-a inspirat numele de scenă, adică Barbie de România. Între timp vizibilitatea ei ca Barbie s-a mai estompat, și oficial noua Barbie de România este Valerie Lungu, recent devenită doamna Gîlcă, după căsătoria cu Alex Gîlcă. Valerie Lungu a participat la Asia Express, iar CANCAN.RO a scris despre asta AICI.

Sabrina Fabian a rămas în atenția publicului după leșinul pe scena de la X Factor. Într-o perioadă, ea devenise iubita lui Andrei Versace, renumit „crai de Dorobanți” și pesonaj parodiat cu aplomb de către Mihai Bendeac. Din păcate, relația lor a fost marcată de tragica moarte a lui Andrei Versace (nume real Andrei Pârvan), care a fost găsit decedat în propria sa locuință, pe 20 iulie 2024.

După episodul tragic cu Andrei Versace, Sabrina Fabian a continuat viața ca persoană mondenă și a fost criticată pentru anumite intervenții estetice pe care și le-a făcut. În imaginile de față Sabrina nu poartă machiaj, se poate vedea adevărata ei înfășișare, absolut normală pentru o femeie tânără de 28 de ani. Sabrina pare să fi trecut printr-o tamponare ușoară, genul de incident care se rezolvă prin „amiabilă”, fără intervenția poliției. Mașina, din păcate, nu mai poate rula în condiții de siguranță. Din imagini se vede că Sabrina îl roagă pe șoferul platformei să aibă puțintică răbdare până își pune în ordine lucrușoarele pe care le ia din autoturism. Sabrina poartă o ținută sport, dar geaca pare să fie Burberry. Are și o geantă Louis Vuitton cu roz (cum altfel, că doar e Barbie de România!).

Altfel, Sabrina nu pare șocată de incident, e doar o problemă care se rezolvă cu timp și bani. Nu se știe cu ce se ocupă în prezent Sabrina Fabian. Există informații că ar fi devenit mamă în urmă cu 3-4 ani, însă în general fosta „Barbie de România” s-a retras din vâltoarea evenimentelor mondene.

CITEȘTE ȘI:

Singura iubită oficială a lui Andrei Versace. Este o celebră cântăreață din România!

NU RATA:

Alex Gîlcă a reacționat dur după ce Cătălin Bordea a asemănat-o pe Valerie Lungu cu Gollum: “Fix tu”