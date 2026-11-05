Zici că vine Apocalipsa! Adriana Bahmuțeanu și-a făcut provizii consistente

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Adriana Bahmuțeanu are 52 de ani, dar pare să fi trăit mai multe vieți, dacă e să analizăm câtă experiență de viață are această remarcabilă femeie din mondenul românesc. CANCAN.RO a surprins-o înfruntând urgia meteorologică precum un stoic. Și-a făcut cumpărăturile pe cod galben de ploaie și vijelie, cu rafale ce dărâmă omul pe stradă, dar coafura rezistă, cum ar veni. Doamna Bahmuțeanu e înfofolită cu o haină groasă, călduroasă, iar mașinuța e de culoarea vinului de Marsala. Cât despre ce are în coș, nu e treaba nimănui, dar doamna Bahmuțeanu e pe light, fresh, local.

Nu se știe ce s-a întâmplat, poate i-a dat Carmen Harra în cărți că vine sfârșitul lumii, o fi văzut vreun călăreț al Apocalipsei, cert este că Bahmuțeanca și-a făcut curaj, poate și dou-trei cruci, și a ieșit cu mașina să-și ia provizii de la Lidl, ca să nu fie blocată în casă de ciclon fără niște țelină apio sau morcovi românești. Sau poate s-o fi gândit că e sezonul gripelor și o supă cremă de legume e cel mai bun supliment alimentar.

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Iat-o deci pe Bahmu, cu un ruj senzațional, gluga trasă pe ochi să nu o recunoască lumea (imposibil, fată dragă!), împingând un cărucior de supermarket. Și-a luat și iaurt, ajută mult la ten. Lăsând gluma la o parte, Adriana Bahmuțeanu pare să continue misiunea sa de a ține dietă și e clar că reușește. Nu și-a luat niciun aliment interzis, ține direcția cea bună și se vede! Perlele de la gât au fost nelipsite!

După ce termină cumpărăturile, Adriana Bahmuțeanu se întoarce la Toyota CHR, un automobil micuț, dar care îi dă o senzație de siguranță, că doar e un mini-SUV! E cât se poate de dichisită mașinuța, e în culoarea vinului de Marsala, culoarea anului în 2015.

Adriana Bahmuțeanu înfruntă urgia și își face aprovizionarea

Cât despre Apocalipsă, aceasta nu a venit, dar Adriana Bahmuțeanu continuă să aibă niște suferințe juridice. Certurile interminabile cu fostul său soț, Silviu Prigoană, decedat acum doi ani în condiții misterioase la Șimon, lângă Bran, par să continue cu fiii lui Prigoană, Honorius și Silvius. Concret, Bahmu se judecă cu băieții mai mari ai ui prigoană, miza fiind influența asupra lui Eduard, băiatul lui Bahmu cu Prigoană și fratele vitreg al lui Honorius și Silvius.

Bahmuțeanca a cerut ordin de protecție pentru Eduard, ca să fie apărat de frații săi mai mari, însă în fața instanței… lovitură de teatru! Eduard a negat că se teme de frații mai mari și nu a dorit ordin de protecție. Mai multe informații despre straniul caz al fraților Prigoană găsiți AICI. Războiul în instanțe continuă. La câte legume și-a luat de la Lidl, Bahmuțeanca va avea energie pentru mulți ani de procese de acum înainte, deci rămânem pe fază.

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