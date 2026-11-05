Eliminare neașteptată la Asia Express! Cine a pierdut lupta pentru un loc în marea finală

Încă o echipă a fost eliminată în ediția de miercuri seară a Asia Express, astfel că în marea finală de săptămâna viitoare s-au calificat numai trei echipe.

Emoțiile concurenților au fost la cote maxime. După ce clasamentul semifinalei i-a plasat pe primul loc pe Valerie Lungu și Alex Gîlcă, celelalte trei echipe au fost nevoite să participe la cursa pentru ultima șansă, iar miza a fost și mai mare după ce Irina Fodor a anunțat că cei care vor ieși pe ultimul loc vor fi eliminați.

La cursa pentru ultima șansă au participat, astfel, Gabi Torje și Alin Alexuc, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, respectiv Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Cele din urmă au fost și cele care au fost eliminate la finalul serii, ajungând ultimele la Irina Fodor.

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au fost eliminate de la Asia Express

Gabi Torje și Alin Alexuc au fost primii care au ajuns la Irina Fodor, pe locul al doilea aflându-se Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Astfel, pentru că au ajuns ultimele, Loredana și Anamaria au fost eliminate chiar înaintea ultimei săptămâni.

De altfel, cele două au mărturisit că se așteptau la acest rezultat, dat fiind faptul că Mirela și Oana aveau un avans considerabil, iar cu Gabi Torje și Alin Alexuc nu s-au întâlnit deloc pe traseu.

„Așa cum toate poveștile frumoase au și ele un final, un sfârșit, a venit și sfârșitul nostru. Știam că echipele celelalte sunt înaintea noastră. Cu băieții, cu Torje și cu Alexuc, nu ne-am întâlnit toată ziua deloc, deci este clar că ei au avut un avans foarte mare înaintea noastră, iar cu fetele, pe Mirela și pe Oana, le-am văzut o singură dată, când eram la carusel, când noi am avut acea penalizare să ne dăm de trei ori. Ne-au lăsat cu mult în spate ele pe noi”, a declarat Loredana Chivu.

Cum au reacționat ceilalți concurenți

La aflarea rezultatului, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au fost aplaudate de ceilalți concurenți, dar și de Irina Fodor, care le-a felicitat pentru parcursul lor neașteptat din emisiune.

La rândul ei, Mirela Vaida a spus că, deși se bucură pentru calificarea în finală, îi pare rău pentru Loredana și Anamaria.

„Am simțit bucurie pentru noi că nu am plecat și chiar era o mare victorie că ajungem în stage-ul 10, ultimul stage al acestei competiții atât de grele. Ne durea sufletul de fete, pentru că fetele au fost pentru noi niște prietene, chiar niște prietene bune”, a spus Mirela Vaida.

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