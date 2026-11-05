BANC | „Bulă, de ce porți verigheta pe mâna dreaptă?”

BANC | "Bulă, de ce porți verigheta pe mâna dreaptă?"
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a  pregătit în această dimineaţă un banc savuros, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bulă, de ce porți verigheta pe mâna dreaptă? Pentru că toată lumea pe stânga o poartă.
– Foarte simplu, Ștrulă: Pentru că m-am însurat cu femeia greșită.

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Soțul și soția la psiholog

O femeie merge cu soțul ei la psiholog și începe să se plângă:
— Domnule doctor, soțul meu nu mă mai ascultă deloc! Vorbesc cu el, îi spun lucruri importante, iar el se uită la televizor de parcă nici n-aș exista!
Psihologul se întoarce spre soț și îl întreabă:
— Domnule, ați auzit ce a spus soția dumneavoastră?
Soțul răspunde:
— Poftim? A zis ceva?

De ce nu pleacă trenul?

Undeva prin Siberia.
– De ce nu pleacă trenul?
– Au schimbat locomotiva.
– Și de ce nu pleacă?
– Au schimbat-o pe vodcă.

Bulă și Bubulina la Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată

Soțul „foarte sincer”
Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Polițistul și tânăra

BANC | „Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic”

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