Maurice Muntenu o mitraliază pe Valerie Lungu, după Asia Express: „Sper să fie bine și să își rezolve propriile traume!”

Maurice Muntenu o mitraliază pe Valerie Lungu, după Asia Express: „Sper să fie bine și să își rezolve propriile traume!”
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Maurice Munteanu a încheiat aventura Asia Express, însă experiența de pe Drumul Mătăsii pare să-i fi oferit mult mai mult decât o simplă participare într-un show televizat. Eliminat alături de Connie Preda, în etapa a opta a competiției, criticul de modă privește acum în urmă cu alți ochi provocările prin care a trecut. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Maurice a vorbit despre momentele în care a simțit că nu mai poate, dar și despre relația pe care o are în prezent cu Valerie Lungu.

Deși competița a venit la pachet cu presiune, oboseală și situații pe care nu și le-ar fi imaginat în viața de zi cu zi, Maurice a mărturisit pentru CANCAN.RO că nu a regretat nicio secundă decizia de a pleca în Asia. Ba chiar descrie întreaga experiență drept o formă de terapie și spune că ar face din nou bagajele fără să stea pe gânduri. Nici episodul tensiunilor cu Valerie Lungu nu a fost ocolit, iar răspunsul său despre relația pe care o au în prezent este unul cât se poate de tranșant.

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Maurice Munteanu, despre experiența Asia Express

Maurice Munteanu: „Sper să fie bine și să își rezolve propriile traume!”

Disputa dintre Maurice Munteanu și Valerie Lungu a fost unul dintre subiectele care au atras atenția telespectatorilor în acest sezon. Totul a pornit încă din primele zile ale aventurii, după ce Maurice a aflat că Valerie ar fi făcut comentarii despre el, inclusiv despre faptul că ar fi sforăit în prima noapte petrecută în aceeași iurtă. Ulterior, replicile ironice, contrele și micile răzbunări din timpul probelor au alimentat tensiunile dintre cei doi. Întrebat de CANCAN.RO dacă au reușit să îngroape securea războiului după terminarea filmărilor, Maurice a oferit un răspuns neașteptat.

CANCAN.RO: Acum, după ce ai ieșit din competiție și ai avut timp să procesezi totul, ai mai accepta încă o dată provocarea Asia Express?

Maurice Munteanu: Da, aș pleca oricând. Aș pleca și astăzi, fără să stau o clipă pe gânduri.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să descrii experiența Asia Express printr-un singur cuvânt, care ar fi acela?

Maurice Munteanu: Terapie.

CANCAN.RO: Care a fost momentul în care ai simțit sincer că nu mai poți și că vrei să pleci acasă?

Maurice Munteanu: Țin minte că eram într-un templu, într-un parc național superb, pe o căldură oribilă. Am urcat și coborât mii de trepte, în ritm alert, ca Uma Thurman în „Kill Bill”. Simțeam că voi ceda, dar fix gândul la film și la Uma m-a ajutat să merg mai departe. Mi-am spus: „Poți!”. Și am putut!

CANCAN.RO: Ai intrat în competiție cu o anumită imagine despre tine. Ce ai descoperit despre Maurice în condiții extreme?

Maurice Munteanu: Că pot face față unor situații extreme, că, în ciuda aparențelor, mă pot adapta foarte ușor. M-a bucurat să descopăr chestia asta despre mine.

CANCAN.RO: Ce ți s-a părut mai greu: lipsa confortului, foamea, oboseala sau interacțiunea cu oamenii pe care nu îi cunoșteai?

Maurice Munteanu: Presiunea și oboseala. Astea m-au chinuit cel mai tare.

CANCAN.RO: Ai avut momente în care ai regretat că ai acceptat participarea?

Maurice Munteanu: Nicio clipă!

Maurice Munteanu și Valerie Lungu

Maurice Munteanu și Valerie Lungu

Maurice Munteanu: „Eu nu am resentimente față de Valerie. ”

CANCAN.RO: S-a vorbit despre remunerația concurenților de la Asia Express. Consideri că suma primită justifică efortul fizic și psihic la care sunt supuși participanții?

Maurice Munteanu: Pentru mine a fost, repet, un fel de terapie. O experiență totală, care nu poate fi comparată cu nimic. Nici nu m-am mai gândit foarte mult la aspectul financiar.

CANCAN.RO: Cum te mai simți cu genunchiul acum, după toată experiența Asia Express? Ai rămas cu probleme sau s-a agravat vreo afecțiune mai veche?

Maurice Munteanu: Sunt OK, am făcut recuperare. Din fericire, nu a fost nimic prea grav.

CANCAN.RO: În ce relații ai rămas cu Valerie Lungu după terminarea competiției? Ați reușit să lăsați în urmă toate neînțelegerile?

Maurice Munteanu: Nu suntem în relații. Niciodată nu am fost. Eu nu am resentimente față de Valerie. Sper să fie bine și să își rezolve propriile traume. E un proces complicat și de lungă durată. Nu toți oamenii se simt confortabil cu asta sau sunt dispuși să îl parcurgă.

CANCAN.RO: Ai mai merge la Asia Express alături de Raluca Bădulescu? Cum crezi că ar arăta echipa voastră?

Maurice Munteanu: Hahahaha! Da, aș merge. Nici nu pot să mă gândesc la asta. Ar fi explozivă situația!

CANCAN.RO: Cum te-ai înțeles cu Cheloo pe parcursul competiției? A fost așa cum te așteptai sau te-a surprins?

Maurice Munteanu: Cheloo e un tip fantastic. Am avut conversații foarte mișto, închegate. Ne-am înțeles perfect și, da, m-a surprins: e profund, empatic, are umor.

VEZI ȘI: Valerie Lungu a spus adevărul. Cele 2 cuvinte de la care a pornit conflictul cu Maurice. S-a întâmplat în prima noapte, la Asia Express

CITEȘTE ȘI: Mesajul transmis de Connie Preda după ce a fost eliminată de la Asia Express: ”Nu mă așteptam!”

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