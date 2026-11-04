Casa bântuită de fantome a lui Corneliu Baba, pe cale să devină galerie de artă. Soția lui Rareș Bogdan a fugit de fantome, fondatorul Regina Maria joacă tare!

Pe Bulevardul Aviatorilor, la nr. 32, chiar lângă emblematicul Monument al Eroilor Aerului, se află o casă impozantă, cu un trecut fabulos. E cunoscută drept „Casa lui Corneliu Baba”, pictor român născut în 1906 la Craiova și decedat la București, la 91 de ani, în 1997. A lăsat în urmă o colecție grea, semnificativă pentru istoria artei românești și, deși nu a devenit un nume la căutare în Vestul „dușmănos”, Corneliu Baba a fost cu atât mai iubit de partea comunistă a Cortinei de Fier. CANCAN.RO a investigat ce s-a ales până la urmă de moștenirea lui Corneliu Baba. Casa din Aviatorilor a fost vândută la mezat, iar beneficiarul e un magnat al serviciilor medicale!

Pe la vârsta de 80 de ani, Corneliu Baba a realizat o colecție de Arlechini și Regi Nebuni, poate și sub influența traiului în România lui Nicolae Ceaușescu, în ultimele zvâcniri ale „socialismului științific” promovat cu sălbăticie de camarila dictatorului. Timpul a trecut, tablourile lui Corneliu Baba sunt cotate foarte bine, dar marea avere a pictorului a avut un traseu în mare parte necunoscut.

Cea mai răsărită proprietate imobiliară a sa, casa din Aviatorilor, ajunsese năpădită de buruieni, cu acoperișul în pericol de prăbușire. Ajunsese genul de casă pe lângă care copiii trec și se sperie, crezând că e bântuită.

Casa „bântuită” a lui Corneliu Baba, pe cale să devină galerie de artă

Despre subiectul fantomelor din Casa Corneliu Baba ar putea povesti un personaj politic cu prestanță de pe la noi, și anume Rareș Bogdan. Surse CANCAN.RO susțin că europarlamentarul s-ar fi îndrăgostit de casă, și poate și de poziția ei pe hartă, lângă Primăverii, ambasade și alte monumente de prestigiu ale României, atât de mult încât s-a interesat să o cumpere. Ar fi vrut să-i facă soției o mare surpriză, dar la prima vizită doamna lui Rareș Bogdan ar fi simțit niște energii, un fior întunecat, iar asta a determinat-o să spună „pas” acestei locuințe în care Corneliu Baba a creat, de exemplu, celebrul tablou Arlechin cu Maimuță.



Dacă Rareș Bogdan și soția și-au luat înapoi acconto-ul dat pentru casa lui Corneliu Baba nu se știe, dar cert este că traseul juridic al imobilului a cotit-o spre altcineva, cu mai puține superstiții. Casa Corneliu Baba a încăput pe mâini străine, până la urmă.

Cine a cumpărat imobilul istoric?

Încă din martie internauții observaseră că la Casa Corneliu Baba se lucrează. Mai concret, ce?

„Restaurare, consolidare, refuncționalizare din locuință cu apartamente în galerie de artă, birouri administrative aferente și locuință de serviciu … amenajare spațiu verde”, asta scrie pe afișul postat pe poarta clădirii istorice. Proiectant este Miro Group, prestigioasă casă de arhitectură. Cine sunt beneficiarii lucrării?

„Beneficiar Enayati Wargha și Enayati Mitra” – asta scrie pe același afiș de pe poarta clădirii. Despre cine e vorba? Enayati Wargha este un om de afaceri născut în Germania, de origine iraniană, medic și antreprenor, fondatorul lanțului Regina Maria. Este de religie Bahá’í, căsătorit de peste trei decenii cu Enayati Mitra, pe care a cunoscut-o în Franța, la Grenoble. Cei doi dețin multiple afaceri în România, țară pe care o consideră patria lor. Iată că și-au dorit să-și lege existența de repere istorice românești și au decis să investească în acest monument arhitectoric de la Aviatorilor.

De vânzare s-a ocupat Artmark Historical Estate, reputată casă de licitații, care a intermediat multe vânzări de conace, inclusiv culele istorice de la Măldărești. Despre aspectele juridice ale tranzacției nu se cunoaște mare lucru. E un contrast puternic între vizibilitatea acestui monument și opacitatea titlurilor de proprietate.

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