Marian Grozavu, declarație de dragoste pentru iubita lui, Lorena, în direct, la CANCAN pe insulă: „Îți mulțumesc pentru toate gesturile frumoase”

Marian Grozavu, declarație de dragoste pentru iubita lui, Lorena, în direct, la CANCAN pe insulă: "Îți mulțumesc pentru toate gesturile frumoase"
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Cine spunea că romantismul a dispărut? Marian Grozavu demonstrează că știe să fie și un bărbat atent și grijuliu! Fostul concurent de la Insula Iubirii pare să traverseze o perioadă cât se poate de frumoasă pe plan sentimental, iar cea care i-a furat inima este Lorena, o șatenă atrăgătoare care l-a cucerit definitiv. Invitat în emisiunea CANCAN pe Insulă, Marian a lăsat deoparte glumele și a făcut o declarație de dragoste în direct pentru femeia din viața lui. Și nu orice declarație, ci una din care reiese cât se poate de clar că fostul concurent se gândește la un viitor împreună!

După ce a ținut o vreme identitatea noii iubite departe de ochii curioșilor, Marian Grozavu a început să ofere tot mai multe indicii despre relația lui. Aleasa inimii lui se numește Lorena și lucrează într-un domeniu cât se poate de interesant, securitatea cibernetică. Tânăra este o apariție care nu trece neobservată, cu un chipp angelic și o siluetă bine sculptată la sala de fitness.

De altfel, CANCAN.RO i-a surprins deja pe cei doi împreună la o petrecere organizată la Palatul Bragadiru, unde a mixat DJ-ul Aaron Sevilla. Marian și Lorena au fost numai zâmbete, au dansat, și-au șoptit lucruri la ureche și nu s-au ferit să își arate apropierea. Chimia dintre ei era evidentă, iar imaginile au vorbit de la sine. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok

Marian Grozavu, mesaj emoționant pentru Lorena, în direct la CANCAN pe Insulă

De această dată, fostul concurent de la Insula Iubirii a trecut la nivelul următor și a ales să își exprime sentimentele chiar în fața camerelor. Fără declarații pompoase și promisiuni exagerate, fostul concurent de la Insula Iubirii i-a transmis Lorenei un mesaj sincer, în care i-a mulțumit pentru grija și gesturile frumoase, dar a vorbit și despre dorința de a construi o relație matură și de lungă durată.

Sper că te-ai trezit bine și ai mâncat și ai avut grijă de tot ce era de făcut, dacă ai nevoie de ceva, oricum sunt lângă tine și voi fi mereu, îți mulțumesc pentru toate gesturile frumoase pe care le-ai făcut pentru mine și sper ca relația noastră să evolueze într-un ritm cât mai matur, să ne înțelegem unul cu altul și să construim ceva de durată pe termen lung, a spus Marian Grozavu, în direct, la CANCAN pe Insulă.

Marian Grozavu și iubita lui, Lorena, surprinși la club

Mesajul spune multe despre intențiile lui Marian. Dincolo de atracția evidentă dintre cei doi, fostul concurent pare să pună mare preț pe comunicare, sprijin reciproc și stabilitate. Iar faptul că a ales să vorbească atât de deschis despre sentimentele lui arată că nu se mai ferește să își asume public noua poveste de dragoste.

NU RATA – Primele imagini cu Marian Grozavu și noua iubită. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a distrat până în zori cu șatena misterioasă

Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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