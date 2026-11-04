Anca Țurcașiu și-a cumpărat o casă lângă București! Primele imagini din locuința pe care o renovează alături de iubit

Anca Țurcașiu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Actrița și-a cumpărat o casă lângă București, iar acum este pregătită să înceapă renovările. Aceasta a împărtășit totul cu urmăritorii săi.

Relația dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban pare din ce în ce mai serioasă. Vedeta și-a cumpărat o nouă locuință în apropierea Capitalei, departe de agitație. Cei doi s-au pus serios pe treabă și au început renovările. Actrița se bucură de această schimbare, iar cu acest prilej a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini din colțișorul lor de rai. Se poate observa afinitatea acesteia pentru flori. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Anca Țurcașiu și-a cumpărat o casă lângă București

Anca este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește momente din viața ei cu urmăritorii. De această dată, i-a lăsat cu gura căscată și asta pentru că a publicat primele imagini din noua sa casă.

Vedeta le-a arătat utilizatorilor bucătăria, baia și holul. De asemenea, din fotografii se poate observa că noua locuință are un design floral, în nuanțe deschise, care oferă spațiului un aspect luminos și primitor.

Totodată, actrița și iubitul ei, Călin Șerban, sunt implicați direct în renovare. Astfel, se ocupă împreună pentru a obține un colțișor de rai și o curte amenajată după bunul plac.

Ce spune Anca Țurcașiu despre mutare

Decizia de a pleca din București nu a fost una ușoară. Cei doi îndrăgostiți au cântărit totul, iar în final și-au cumpărat casa. Aceștia sunt foarte entuziasmați de noua etapă pe care au început-o împreună. Mai mult decât atât, actrița a transmis în mediul online și câteva gânduri cu privire la această schimbare.

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București, din zgomot și din aglomerație. Astfel încât, am cumpărat o căsuță cu o curticică în apropierea orașului și suntem în mare șantier de remodelare. Am găsit poza asta exact de acum un an, liniștiți, într-o barcă din Cișmigiu… Doamne… Anul trecut versus anul acesta… Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede! Vă îmbrățișăm, Călin și cu mine, și vă dorim o seară minunată!”, a declarat Anca în mediul online.

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