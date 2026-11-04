Maria Ilioiu, fără filtre pe rețelele sociale! Problema care nu a mai putut fi ascunsă

Maria Ilioiu, fosta ispită de la Insula Iubirii, a renunțat la filtre. De ceva vreme, a dezvăluit că se confruntă cu o problemă care îi dă bătăi de cap și pe care nu știe cum să o gestioneze.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut ravagii în Thailanda și nu o dată, ci de patru ori. Ea a rămas activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu urmăritorii săi momente din viața ei. De această dată, a decis să renunțe la machiaj și filtre, astfel că s-a afișat așa cum rar o face. Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că pielea ei nu arată așa cum își dorește și nu știe ce ar trebui să facă pentru un ten sănătos. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Maria Ilioiu, fără filtre pe rețelele sociale

Tânăra și-a făcut curaj și s-a postat pe rețelele de socializare fără pic de machiaj sau filtre. Deși de multe ori a încercat să își ascundă imperfecțiunile, acum Maria Ilioiu nu se mai teme să își arate adevărata față.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit că de ceva timp se confruntă cu acneea, însă nu s-a gândit vreodată că ar putea trece printr-o asemenea situație. Chiar și așa, a început un tratament în acest sens și speră să rezolve situația cât mai repede.

„Astăzi, m-am gândit să vă arăt și partea mai puțin perfectă a vieții mele și m-am gândit să mă arăt public fără machiaj, fără lentile, doar eu… pentru că, până la urmă, și pielea noastră are zile mai bune și zile mai puțin bune. În ultima perioadă mă confrunt cu acnee adultă, o problemă pe care nu credeam că o voi avea la vârsta mea”, a scris Maria Ilioiu, pe Instagram.

Maria Ilioiu și-a cumpărat apartament în Dubai

În viața sa personală, lucrurile merg mai bine decât se aștepta. La începutul acestui an, Maria a împărtășit cu urmăritorii săi că a reușit să își cumpere un apartament în Dubai.

Tânăra a scos o sumă uriașă de bani, achitând pentru locuință aproximativ 400.000 de euro și a fost plătit în avans cu 50.000 de euro, restul banilor urmând să fie plătiți prin rate.

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