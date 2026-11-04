Alin Alexuc, accident în semifinala Asia Express! Sportivul a căzut în apă în timpul unei probe

Alin Alexuc, accident în semifinala Asia Express! Sportivul a căzut în apă în timpul unei probe
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Alin Alexuc, accident în semifinala Asia Express! Sportivul a căzut în apă în timpul unei probe
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Alin Alexuc a trecut prin momente dificile în semifinala Asia Express, după ce a suferit un accident în timpul jocului pentru amuletă. Sportivul a alunecat pe niște trepte ude și a căzut în apă, însă a refuzat ajutorul medical și a continuat proba alături de coechipierul său, Gabi Torje.

Incidentul a avut loc în ediția difuzată marți, 3 noiembrie, când echipele rămase în competiție se luptau pentru punctele necesare calificării în finală. Alin Alexuc și Gabi Torje s-au confruntat cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Alin Alexuc a căzut în apă în timpul probei

Cele două echipe au avut de descifrat un proverb, folosindu-se de caractere chinezești inscripționate pe bărcuțele care circulau pe un canal.

Regulile impuneau ca unul dintre coechipieri să descrie simbolurile, iar celălalt să le identifice și să formeze proverbul. Alin Alexuc și Valerie Lungu au fost cei care ofereau indicațiile, în timp ce Gabi Torje și Alex Gîlcă încercau să rezolve misiunea.

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În încercarea de a găsi o poziție din care să comunice mai bine cu partenerul său, Alin Alexuc a ajuns pe niște trepte ude, unde a alunecat și a căzut.

„La altă ieșire, am dat de niște scări, era și ud afară. Alunec și sar în sus!”, a povestit sportivul la testimonial.

Gabi Torje a fost martorul incidentului și a descris momentul în care și-a văzut coechipierul în apă.

„L-am văzut în apă până la brâu”, a spus fostul fotbalist.

Irina Fodor l-a întrebat imediat pe Alexuc dacă are nevoie de intervenția unui medic, însă acesta a refuzat și a decis să continue jocul.

Sursa: Captură Antena1

Luptă pentru punctele necesare calificării în finală

Proba a fost una importantă pentru cele două echipe, deoarece rezultatul putea influența clasamentul semifinalei.

Înainte de start, Irina Fodor le-a explicat concurenților că miza nu consta doar în amuleta în valoare de 1.000 de euro, ci și în ștampilele necesare pentru calificarea în finală.

Sursa: Captură Antena1

Tensiunea a crescut pe măsură ce concurenții încercau să comunice de pe malurile canalului. Alin Alexuc și Valerie Lungu au ajuns să strige unul peste celălalt, încercând fiecare să se facă auzit de propriul coechipier.

În cele din urmă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au reușit să descifreze proverbul și au câștigat penultimul joc pentru avantaj de pe Drumul Mătăsii.

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