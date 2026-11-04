De ce a părăsit-o Gabriela pe Mira? Motivul e grav: ce ar fi vrut să-i sustragă concurenta de la Insula iubirii

Gabriela, femeia care a dezvăluit că ar fi avut o relație cu Mira, în timp ce aceasta forma un cuplu cu Ian, a făcut dezvăluiri neașteptate despre legătura dintre ele. Povestea celor două ar fi început în urmă cu mai mult timp, într-o escapadă la munte, și ar fi continuat timp de aproximativ șase luni, perioadă în care au ajuns să locuiască împreună. Relația lor s-ar fi încheiat însă într-un mod tensionat, după un incident care ar fi implicat un obiect de valoare din locuința Gabrielei.

Potrivit informațiilor oferite de Gabriela în exclusivitate pentru CANCAN, apropierea dintre ea și Mira s-ar fi produs în contextul unei întâlniri la o cabană montană. Cele două se cunoșteau deja, însă, la un moment dat, au ajuns să petreacă timp singure, iar între ele s-ar fi dezvoltat o atracție reciprocă. Situația ar fi devenit cu atât mai complicată cu cât Mira se afla, la vremea respectivă, într-o relație cu Ian.

Incidentul care ar fi pus capăt relației dintre Gabriela și Mira

Deși legătura dintre cele două ar fi continuat o perioadă îndelungată, finalul acesteia ar fi fost unul neașteptat. Gabriela susține că un incident petrecut chiar în locuința sa ar fi determinat-o să rupă definitiv orice legătură cu Mira.

Mai exact, aceasta ar fi acuzat-o pe concurenta de la Insula Iubirii că ar fi încercat să plece cu o consolă de jocuri care îi aparținea. Conform relatării sale, Mira ar fi luat obiectul și ar fi ieșit din locuință, moment în care Gabriela ar fi intervenit și ar fi solicitat ajutorul poliției.

Evenimentul ar fi reprezentat punctul culminant al tensiunilor acumulate între cele două și ar fi dus la încheierea definitivă a relației. Gabriela ar fi considerat că, în acel moment, încrederea dintre ele fusese distrusă iremediabil.

„Povestea noastră nu s-a încheiat însă frumos. La un moment dat, Mira a venit la mine acasă, iar acolo s-a întâmplat un episod care a rupt definitiv legătura dintre noi. Potrivit celor întâmplate din perspectiva mea, a încercat să plece cu o consolă de jocuri de-a mea. A luat consola și a ieșit cu ea afară. Am intervenit, am chemat poliția, iar acel moment a fost punctul final al relației noastre. După acel incident, am decis să nu mai continuăm. A fost momentul în care am realizat că lucrurile dintre noi ajunseseră într-un punct în care nu mai exista încredere. Din ceea ce observam eu, el era extrem de gelos. Simțeam că îl deranja apropierea dintre noi și faptul că Mira găsea la mine o satisfacție și o conexiune intimă pe care, din perspectiva mea, nu le avea în relația lor. Nu știu dacă Mira a mai fost atrasă vreodată de fete sau dacă a avut astfel de experiențe înainte. Nu pot vorbi în numele ei și nici nu vreau să îi pun o etichetă. Ce știu este că între mine și ea a existat o atracție specială.”, a spus Gabriela pentru CANCAN.

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