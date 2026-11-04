Cutremur în România, miercuri dimineață! Unde s-a produs și ce magnitudine a înregistrat

Un nou cutremur a fost înregistrat miercuri dimineață, 4 noiembrie, în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut o magnitudine de 3,5 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime considerabilă, de peste 90 de kilometri.

Potrivit informațiilor transmise de specialiști, mișcarea tectonică a fost înregistrată la ora 06:09:24, ora locală a României. Cutremurul a fost catalogat drept unul slab, având în vedere magnitudinea înregistrată, însă zona în care s-a produs rămâne una dintre cele mai active din punct de vedere seismic de pe teritoriul țării.

Seismul a avut loc la o adâncime de 90,3 kilometri, caracteristică activității tectonice din regiunea Vrancea, unde cutremurele se produc frecvent la adâncimi intermediare. Aceste mișcări ale scoarței terestre pot fi resimțite pe suprafețe extinse, în funcție de magnitudine, adâncime și condițiile geologice.

Unde a fost resimțit cutremurul

Conform datelor furnizate de INCDFP, epicentrul seismului s-a aflat în apropierea mai multor localități importante din țară. Printre orașele situate în proximitatea zonei în care s-a produs cutremurul se numără Sfântu-Gheorghe, Focșani, Brașov, Buzău și Ploiești.

Mai exact, seismul a fost localizat la aproximativ 55 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 56 de kilometri sud de Focșani, 66 de kilometri est de Brașov, 68 de kilometri sud de Buzău și la circa 90 de kilometri nord de Ploiești.

Deși magnitudinea a fost relativ redusă, astfel de evenimente sunt monitorizate permanent de specialiști, mai ales în contextul activității seismice constante din zona Vrancea. Datele înregistrate de aparatele de monitorizare permit cercetătorilor să analizeze evoluția fenomenelor și să urmărească eventualele modificări ale activității tectonice.

Șase cutremure înregistrate în România de la începutul lunii noiembrie

Activitatea seismică din România a continuat și în primele zile ale lunii noiembrie. Potrivit informațiilor disponibile, de la începutul lunii și până în prezent au fost înregistrate șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6.

Zona seismică Vrancea este cunoscută pentru frecvența acestor fenomene, iar specialiștii urmăresc permanent activitatea din regiune. Cutremurele de magnitudine mică și moderată sunt relativ frecvente, însă cele mai puternice seisme produse aici pot avea efecte resimțite la distanțe mari de epicentru.

România se află într-o regiune cu activitate tectonică, iar zona Vrancea reprezintă principalul punct de interes pentru monitorizarea cutremurelor. INCDFP înregistrează și analizează permanent mișcările seismice, iar informațiile despre magnitudine, adâncime și localizarea epicentrului sunt actualizate în funcție de datele obținute de la stațiile seismice.

CITEȘTE ȘI: Un bloc cu 8 etaje din Drumul Taberei, evacuat după apariția unei fisuri de mari dimensiuni. Un locatar a sunat la 112

Alertă după o serie de cinci cutremure! Seismologii monitorizează activitatea tectonică din Pacific