Alertă după o serie de cinci cutremure! Seismologii monitorizează activitatea tectonică din Pacific

Alertă după o serie de cinci cutremure! Seismologii monitorizează activitatea tectonică din Pacific
Cutremure
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O nouă mișcare seismică de intensitate ridicată a pus în atenție regiunea Pacificului de Sud, după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a fost înregistrat în apropierea insulei Pentecost din arhipelagul Vanuatu. Seismul vine după o altă mișcare tectonică importantă, produsă recent în aceeași zonă, și face parte dintr-o serie de cinci cutremure cu magnitudini semnificative. Deși activitatea seismică din regiune este atent urmărită, primele informații disponibile nu indică pagube materiale sau victime, iar autoritățile nu au emis o alertă de tsunami.

Cutremur de 6,2 grade în apropierea insulei Pentecost. Unde a fost localizat epicentrul

Seismul s-a produs în estul statului insular Vanuatu, în apropierea insulei Pentecost, o zonă situată în Pacificul de Sud și cunoscută pentru activitatea tectonică intensă. Potrivit datelor preliminare publicate de centrele de monitorizare seismică, cutremurul a avut magnitudinea de 6,2 și s-a produs la o adâncime relativ redusă, ceea ce face ca astfel de evenimente să fie atent analizate de specialiști.

Epicentrul a fost localizat în nord-estul insulei Pentecost, la o distanță de aproximativ 102,8 kilometri nord-vest de localitatea Norsup. Insula Pentecost are o populație de aproape 17.000 de locuitori, în timp ce Norsup numără aproximativ 3.000 de persoane.

Datele inițiale privind efectele unui cutremur pot fi actualizate pe măsură ce informațiile ajung din zonele afectate, în special atunci când epicentrul se află în apropierea unor insule unde accesul și comunicarea pot fi mai dificile.

Evenimentul seismic recent nu este singular. Cu aproximativ o săptămână înainte, aceeași regiune a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 6,3, ceea ce readuce în atenție activitatea tectonică intensă din această parte a lumii.

Succesiunea cutremurelor cu magnitudini importante este monitorizată de instituțiile specializate, care analizează poziția epicentrelor, adâncimea la care se produc mișcările tectonice și eventualele modificări ale activității seismic

De ce este Vanuatu una dintre zonele cu activitate seismică ridicată

Vanuatu este un stat insular format din peste 80 de insule, situat în Pacificul de Sud, într-o regiune în care plăcile tectonice interacționează permanent. Arhipelagul face parte din așa-numitul Cerc de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active centuri seismice și vulcanice de pe glob.

Această zonă se întinde de-a lungul marginilor Oceanului Pacific și cuprinde numeroase regiuni expuse cutremurelor și erupțiilor vulcanice. Activitatea este determinată, în mare parte, de deplasarea și subducția plăcilor tectonice, procese care acumulează tensiuni în scoarța terestră și le eliberează prin mișcări seismice.

Din acest motiv, cutremurele moderate și puternice sunt relativ frecvente în apropierea arhipelagului Vanuatu. Intensitatea efectelor unui seism depinde însă de mai mulți factori, printre care magnitudinea, adâncimea, distanța față de localități și rezistența construcțiilor.

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