Alerta de cutremur de magnitudine 9,9 care i-a speriat pe japonezi! Ce explicație a oferit Agenția Meteorologică după ce au retras-o

Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA) a emis o alertă de urgență privind un cutremur la ora 12:36 PM JST, după ce datele automate inițiale indicau un cutremur cu magnitudinea de 9,9, cu potențial catastrofal, în apropierea Insulelor Kurile. Alerta avertiza asupra unor posibile cutremure cu intensitate seismică maximă de 7 în anumite zone din Hokkaido, Tohoku și Kanto, stârnind îngrijorare în rândul locuitorilor care au primit avertismentul brusc.

Cu toate acestea, cutremurul propriu-zis a avut o magnitudine de 6,9 și s-a produs în apropierea Peninsulei Kamchatka din Rusia, la o adâncime de aproximativ 140-160 de kilometri. Cutremurul resimțit în Japonia a fost mult mai slab decât se credea inițial, cu o intensitate seismică maximă de doar 1, înregistrată în zone precum Hakodate.

Autoritățile au anulat rapid avertismentul după ce analizele suplimentare au arătat că estimările inițiale supraestimaseră semnificativ magnitudinea cutremurului. Nu s-au raportat amenințări de un posibil tsunami sau pagube.

Alarmă falsă de cutremur de 9,9 grade

Incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la fiabilitatea sistemului automat de avertizare în caz de cutremur din Japonia și la motivele care stau la baza unei discrepanțe atât de mari între estimarea inițială și cutremurul propriu-zis.

Autoritățile investighează motivul pentru care datele preliminare au generat o estimare eronată a magnitudinii. Pentru locuitorii care au primit alerta, avertismentul brusc privind un cutremur potențial devastator a fost urmat aproape imediat de o ușurare, odată ce a devenit clar că seismul real a reprezentat un pericol mult mai mic decât se anticipase inițial.

„În prezent investigăm cauza și vom oferi o explicație detaliată imediat ce aceasta va fi stabilită”, a declarat un purtător de cuvânt al Agenției Meteorologice a Japoniei (JMA) în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc vineri după-amiază.

Ebita Ayataka, șeful Diviziei de monitorizare a cutremurelor și tsunamiurilor din cadrul agenției, a fost întrebat dacă eroarea a avut legătură cu un atac cibernetic. Acesta a răspuns: „Conform informațiilor primite de la personalul responsabil cu sistemele, incidentul nu a implicat niciun atac cibernetic.”

Conform site-ului oficial al Agenției Meteorologice a Japoniei (JMA), alarmele false din sistemul de detectare timpurie pot fi cauzate de zgomotul înregistrat de senzori, inclusiv de accidente, fulgere sau defecțiuni ale dispozitivelor. Fiabilitatea previziunii este influențată de numărul stațiilor de observare, iar calitatea măsurătorilor poate scădea atunci când un cutremur are loc la distanță mare de o stație, așa cum s-a întâmplat în acest caz.

Pe lângă faptul că a provocat neliniște, falsa alarmă a afectat unele rețele de transport public, linia Tokaido Shinkansen fiind oprită timp de 15 minute după ce s-a declanșat un sistem automat de siguranță, potrivit Companiei Feroviare din Japonia Centrală.

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