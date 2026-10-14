Panama, zguduită de peste 200 de replici după cutremurul de 7,7 grade! Sute de locuințe au fost avariate

Panama, zguduită de peste 200 de replici după cutremurul de 7,7 grade! Sute de locuințe au fost avariate
Cutremur în Panama
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Panama se confruntă în continuare cu efectele unui cutremur puternic, produs vineri, care a provocat pagube importante în mai multe zone ale țării. Seismul, cu magnitudinea de 7,7, a fost urmat de peste 200 de replici, iar activitatea seismică persistă, deși intensitatea mișcărilor tectonice a început să scadă. Autoritățile au activat măsuri de urgență pentru gestionarea consecințelor și sprijinirea comunităților afectate, în timp ce echipele specializate continuă să evalueze pagubele.

Cutremurul a afectat în special provinciile centrale ale statului din America Centrală, unde numeroase locuințe și elemente de infrastructură au suferit avarii. Deși nu au fost raportate decese, bilanțul provizoriu indică cel puțin 27 de persoane rănite și aproximativ 900 de locuințe avariate. Situația rămâne în curs de evaluare, iar numărul clădirilor afectate ar putea crește în perioada următoare, în special în localitățile mai greu accesibile.

Peste 200 de replici după cutremurul puternic din Panama

După seismul principal, activitatea tectonică a continuat printr-o succesiune de replici, unele suficient de puternice pentru a fi resimțite de populație. Aceste mișcări secundare sunt frecvente după un cutremur major și pot continua o perioadă îndelungată, chiar dacă tendința generală este de diminuare a intensității.

Potrivit informațiilor disponibile, au fost înregistrate peste 200 de replici, iar cea mai recentă dintre cele menționate în datele Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a avut magnitudinea de 5,8. Un asemenea eveniment poate provoca noi trepidații și poate accentua deteriorările clădirilor deja afectate de seismul inițial.

Înregistrarea unei replici de magnitudine 5,8 evidențiază faptul că zona continuă să fie activă din punct de vedere seismic. Chiar dacă replicile tind să devină mai rare și mai puțin intense în timp, evoluția lor nu poate fi anticipată cu exactitate. În plus, efectele resimțite la suprafață depind nu doar de magnitudine, ci și de adâncimea focarului, de distanța față de zonele locuite și de caracteristicile terenului.

Conform datelor INFP, seismul cu magnitudinea de 5,8 a fost raportat la data de 13 octombrie 2026, la ora 02:20:35, ora României. Cutremurul s-a produs pe teritoriul statului Panama, la o adâncime de aproximativ 15 kilometri, fiind încadrat în categoria evenimentelor seismice de mică adâncime.

Sute de locuințe, afectate de seism

Pagubele materiale reprezintă una dintre principalele probleme cu care se confruntă autoritățile panameze după cutremur. Aproape 900 de locuințe au fost raportate ca fiind avariate, însă evaluarea completă a situației necesită timp, în special în comunitățile izolate sau în zonele în care accesul echipelor de intervenție este dificil.

În astfel de situații, verificarea clădirilor este esențială pentru identificarea structurilor care prezintă riscuri pentru locatari. Fisurile apărute în pereți, deteriorarea elementelor de susținere și eventualele probleme ale infrastructurii pot necesita intervenții rapide, pentru a preveni accidentele și pentru a permite revenirea în siguranță a oamenilor în locuințe.

Pe lângă clădirile rezidențiale, infrastructura din provinciile centrale a fost, de asemenea, afectată. Verificările desfășurate de autorități urmăresc identificarea zonelor în care sunt necesare reparații și stabilirea priorităților pentru intervențiile de urgență. În paralel, sunt evaluate nevoile familiilor ale căror locuințe au devenit temporar improprii pentru locuire.

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