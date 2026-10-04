Trei cutremure s-au produs duminică, 4 octombrie, în România. În ce orașe s-au resimțit

Trei cutremure s-au produs în dimineața zilei de duminică, 4 octombrie, în România. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurele au fost localizate în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine au avut și care sunt orașele în apropierea cărora s-au resimțit.

În dimineața zilei de duminică, în România s-au produs trei cutremure de magnitudine mică. Primul seism a avut loc la ora 05:54, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. A avut o magnitudine de 2,5 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 108,1 kilometri. Cutremurul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 39 km sud de Focșani, 52 km sud de Buzău, 76 km est de Sfântu-Gheorghe, 84 km est de Brașov și 90 km-est de Ploiești.

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La 20 de minute distanță, la ora 06:05, un alt cutremur a avut loc în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 114,6 kilometri. Potrivit informațiilor oferite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, epicentrul seismului a fost localizat la 51 km sud de Buzău, 59 km sud de Focșani, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 74 km nord-est de Ploiești.

Al treilea cutremur a avut loc la ora 11:08 și s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 3,4 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 124,7 km. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 63 km sud de Focșani, 64 km est de Brașov, 70 km nord-est de Ploiești și 99 km nord-est de Târgoviște.

Cele trei cutremure din această dimineață au urmat celor două seisme înregistrate sâmbătă, 3 octombrie, în zona seismică Vrancea. Cel mai mare cutremur din ultima lună a avut loc pe 6 septembrie, în Vrancea, zona Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 4,1 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 149,6 kilometri.

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