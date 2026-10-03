Alertă seismică în România, sâmbătă dimineața. Două cutremure au avut loc la două ore distanță

Alertă seismică în România, sâmbătă dimineața. Două cutremure au avut loc la două ore distanță
Cutremur / Sursa foto: Arhivă Cancan
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Două cutremure au fost raportate în zona Vrancea în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie. Seismele au fost înregistrate de aparatura Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) și s-au produs la adâncimi intermediare.

Cele două seisme au avut loc la mai puțin de două ore distanță unul de celălalt. Până în acest moment, nu au fost raportate pagube materiale în urma cutremurelor.

Două cutremure au zguduit zona Vrancea în timpul nopții

Noaptea de vineri spre sâmbătă a venit cu două mișcări seismice înregistrate în zona Vrancea, ambele produse la peste 130 de kilometri adâncime. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), primul seism a fost înregistrat la ora 2:41.

Seismul a avut magnitudinea de 2,9 și s-a produs la o adâncime de 136,9 kilometri, în județul Vrancea. Epicentrul a fost identificat la 43 de kilometri sud de Focșani, la 59 de kilometri sud de Buzău, la 69 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, la 79 de kilometri est de Brașov și la 92 de kilometri nord-est de Ploiești.

Al doilea seism, mai puternic, în județul Buzău

Activitatea seismică a continuat după mai puțin de două ore. La ora 4:22, aparatele au înregistrat un al doilea cutremur, de această dată cu magnitudinea de 3,5.

Seismul s-a produs în județul Buzău, la o adâncime de 140,9 kilometri. Potrivit informațiilor publicate de INCDFP, intensitatea estimată a fost de gradul I.

Cutremur în România / Sursa foto: Social media

Epicentrul celui de-al doilea cutremur s-a aflat la aproximativ 55 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău, 60 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 de kilometri est de Brașov și 83 de kilometri nord-est de Ploiești.

Cele două seisme se înscriu în activitatea seismică specifică zonei Vrancea, una dintre principalele regiuni din România în care sunt înregistrate frecvent cutremure. Seismele din această zonă pot avea focare aflate la adâncimi considerabile, iar efectele lor pot fi resimțite pe suprafețe extinse.

Noua activitate seismică vine după un cutremur cu magnitudinea de 3,3 produs în aceeași regiune cu aproximativ o săptămână în urmă. În ceea ce privește anul 2026, cel mai puternic seism înregistrat până în prezent în România a avut magnitudinea de 4,5. Acesta s-a produs pe 26 februarie, în zona seismică Vrancea.

CITEȘTE ȘI: Seism înregistrat în România în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut cutremurul

58 de cutremure au lovit aceeași zonă în doar patru ore. Ce magnitudine a avut cel mai puternic seism

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