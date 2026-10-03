Fulgy scapă din nou de închisoare! Cum i-a sfidat pe judecători după ce a condus sub influența substanțelor, iar aceștia l-au iertat din nou

Fulgy scapă din nou de închisoare! Cum i-a sfidat pe judecători după ce a condus sub influența substanțelor, iar aceștia l-au iertat din nou
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Fulgy de la Clejani a scăpat din nou. Sursa foto: Instagram
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Fulgy de la Clejani pare să aibă un talent aparte când vine vorba despre ”aterizările” în instanță. După ce a fost condamnat pentru că a condus sub influența drogurilor și a primit o pedeapsă cât se poate de blândă, adică o amendă penală, fiul Clejanilor nici măcar nu s-ar fi grăbit să o achite. Iar când lucrurile păreau că se complică serios și în ecuație a apărut inclusiv varianta închisorii pentru fapta sa, Fulgy a scăpat din nou!

Pe 20 martie 2026, Dan Constantin Fulgeraș Manole, cunoscut publicului drept Fulgy, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 3 într-un dosar în care fusese acuzat că a șofat sub influența drogurilor.

Deși fapta îl putea costa mult mai scump, instanța a stabilit atunci o amendă penală, calculată în sistemul zilelor-amendă: 200 de zile, câte 25 de lei fiecare. Sentința a rămas definitivă prin neapelare pe 21 aprilie 2026.

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A primit o amendă, dar nici pe asta nu a plătit-o

Povestea nu s-a terminat însă odată cu condamnarea. La câteva luni distanță, numele lui Fulgy a revenit pe masa judecătorilor, de această dată într-un dosar privind înlocuirea pedepsei amenzii.

Biroul de Executări Penale al Judecătoriei Sectorului 3 a sesizat instanța pentru ca pedeapsa pecuniară să fie înlocuită fie cu muncă neremunerată în folosul comunității, fie cu închisoarea.

Cu alte cuvinte, după ce scăpase inițial fără o pedeapsă privativă de libertate, Fulgy ajunsese din nou în situația în care gratiile apăreau în ecuație.

Fulgy, fiul Clejanilor, s-a mutat în Dubai/ sursă foto: cancan.ro

Pe 2 octombrie 2026, judecătorii au dat verdictul. Instanța a respins ca neîntemeiată sesizarea privind înlocuirea amenzii penale cu muncă în folosul comunității sau cu închisoarea. Astfel, Fulgy a evitat încă o dată să ajungă după gratii.

Și nu este singurul episod în care Fulgy a reușit să transforme o problemă cu legea într-un adevărat spectacol public. În 2021, fiul Clejanilor a fost cercetat după ce a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul mobil, dosar care s-a încheiat cu o condamnare definitivă la doi ani de închisoare cu suspendare pentru tâlhărie.

Un alt episod spectaculos s-a consumat în aprilie 2026, când Fulgy a provocat o mobilizare de amploare a Poliției după ce, într-un live pe TikTok, a amenințat că aruncă în aer blocul în care locuia și ar fi susținut că a lăsat gazele pornite. S-a baricadat în apartament, iar la fața locului au ajuns polițiști, negociatori și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au intrat în locuință și l-au scos de acolo, Fulgy fiind ulterior transportat la Spitalul Obregia.

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