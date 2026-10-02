Marian Grozavu îi dă replica ispitei Frankie de la Insula Iubirii: „Probabil caută atenție”

Marian Grozavu a reacționat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după ce Frankie l-a acuzat că i-ar fi trimis mesaje în privat, pe care ulterior le-ar fi șters după ce nu a primit răspuns. După ce ispita de la Insula Iubirii l-a ironizat pe rețelele de socializare, Marian Grozavu se poziționează total diferit și spune că nu îi înțelege atitudinea și crede că probabil este influențată de cineva.

Totul a pornit de la un story publicat de Frankie, în care aceasta a vorbit despre bărbații care îi trimit mesaje în privat, dar și despre cei care șterg mesajele după ce nu primesc răspuns. „Am o nelămurire: bărbații care îți trimit în DM doar un emoji… la ce vă așteptați?”, a spus Frankie, înainte de a povesti că un anumit bărbat i-ar fi scris inclusiv în timpul unor live-uri, dar și în privat, iar ulterior și-ar fi dat „unsend” la mesaje”, a spus ispita pe rețelele de socializare.

Însă fostul concurent de la Insula Iubirii a fost luat prin surprindere de reacția ei și spune că nu știe despre ce e vorba.

Marian Grozavu: „Probabil Frankie caută atenție”

Ispita a susținut că persoana respectivă ar fi fost chiar Marian Grozavu. Ulterior, ea a făcut legătura între presupusele mesaje și o declarație făcută de Marian, unde ar fi spus că Frankie nu este genul lui. „Îmi scria pe chat (…) Mi-a scris și în privat, iar apoi și-a dat unsend la mesaje pentru că a văzut că nu-i răspund și nu-l bag în seamă. Păi te cred, că probabil genul tău este o femeie care te și bagă în seamă, bro! Okay, domnule Marian Grozavu…”, a încheiat ea, ironic.

Contactat de CANCAN.RO, Marian Grozavu a venit cu propria explicație și spune că știe despre ce mesaje vorbește Frankie.

Nu știu despre ce vorbește ea în story-ul acela. Probabil i-am dat vreo reacție la un story. Nu înțeleg de ce a spus ea că i-am trimis mesaje și spune că le-am șters. Probabil caută atenție sau e influențată de cineva, a declarat Marian Grozavu pentru CANCAN.RO.

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Frankie, agătață de Marian Grozavu?! Ispita a spus tot: „Mi-a scris și în privat”