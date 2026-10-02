Ce secret ascunde casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Regele imobiliarelor, veste proastă pentru familia fostului candidat la președinție

Casa lui Călin Georgescu, greu de vândut? Numele fostului proprietar ar putea cântări în decizia unui potențial cumpărător, dincolo de preț și de caracteristicile imobilului. Eduard Uzunov explică, pentru CANCAN.RO, cât de mult contează notorietatea celui care a deținut o proprietate.

Vă reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la vila sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT au făcut percheziții. Ulterior, fostul candidat la prezidențiale a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore, într-un dosar în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul din acest dosar depășește 1,1 milioane de euro.

„Cântărește mult și notorietatea proprietarului”. Eduard Uzunov, despre vila lui Călin Georgescu

Invitat aseară în emisiunea „Dan Capatos Show”, Eduard Uzunov, fondatorul Regatta Real Estate și unul dintre oamenii cunoscuți din piața imobiliară, a vorbit despre valoarea vilei lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Potrivit acestuia, terenul și construcția ar ajunge undeva la aproximativ 500.000 de euro, valoarea unei proprietăți fiind calculată luând în considerare atât terenul, cât și imobilul construit.

În același timp, omul de afaceri atrage atenția că, într-o eventuală tranzacție, valoarea de piață nu este singurul aspect care contează. Potrivit lui Uzunov, există numeroase proprietăți care au aparținut unor oameni politici și care au rămas nevândute. Un alt element care ar putea cântări la vânzare este chiar notorietatea proprietarului. Uzunov explică faptul că posibilii cumpărători țin cont, în anumite situații, și de „conotația” pe care o are o proprietate, iar acest subiectivism există în tranzacțiile imobiliare. Evaluatorul se uită la toate aceste aspecte, în timp ce piața este influențată și de starea generală a economiei.

La o simplă comparație, vila nu ar acoperi integral prejudiciul de aproximativ 1,1 milioane de euro menționat în dosar. Dacă terenul și construcția sunt evaluate la circa 500.000 de euro, ar rămâne o diferență de aproximativ 600.000 de euro. Potrivit unei investigații Rise Project, citate de HotNews, familia Georgescu ar fi cumpărat vila din Mogoșoaia în octombrie 2024, pentru suma de 280.000 de euro. Imobilul are o suprafață de 121,9 metri pătrați, conform declarației de avere, iar Călin și Cristela Georgescu figurează ca proprietari în cote egale, de câte 50% fiecare. În prezent, Călin Georgescu se află în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a decis, pe 29 septembrie, să admită contestația DIICOT și să dispună arestarea sa pentru 30 de zile.

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