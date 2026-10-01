Bătaie în familie, scandal și două arestări! Gemenele Indiggo au ajuns iar după gratii, în Miami

Gemenele Indiggo au ajuns din nou pe mâna polițiștilor americani! Gabriela și Mihaela Modorcea au fost arestate în aceeași seară, la doar 46 de minute distanță, iar în dreptul amândurora apare aceeași acuzație: „battery/domestic violence”. CANCAN.RO a descoperit noile dosare care le readuc pe cele două surori în centrul unui nou scandal monstruos peste Ocean.

Numele gemenelor de la Indiggo apare din nou în evidențele publice ale arestărilor din Miami-Dade County.

Pe 29 septembrie 2026, Gabriela Modorcea a fost înregistrată ca arestată la ora 19:36, pentru „battery/domestic violence”, adică o acuzație de agresiune în context de violență domestică. În dreptul său apare o cauțiune în valoare de 1.000 de dolari.

Doar 46 de minute mai târziu, la 20:22, aceeași bază de date consemnează o nouă arestare. De data aceasta: Mihaela Modorcea. Acuzația? Exact aceeași: „battery/domestic violence”. Și în cazul ei este indicată o cauțiune de 1.000 de dolari.

Practic, cele două surori au ajuns în evidențele poliției în aceeași seară, la mai puțin de o oră distanță, pentru fapte încadrate în aceeași categorie. Ceea ce alimentează ipoteza ca agresiunea în familie s-a consumat în mai multe reprize.

Potrivit unor surse, victima din noul scandal ar fi, cel mai probabil, chiar mama gemenelor, Violeta Modorcea.

Ipoteza nu ar fi deloc surprinzătoare, având în vedere precedentul din 2025, când femeia a mai apărut ca victimă într-un dosar de violență domestică. Ulterior, însă, aceasta nu a dorit să rupă legătura cu fiicele sale și a refuzat măsura unui ordin de protecție.

Gemenele, ”abonate” ale Poliției din Miami

CANCAN.RO dezvăluia în urmă cu numai câteva luni că cele două surori avuseseră deja alte întâlniri deloc plăcute cu polițiștii americani.

Mihaela fusese arestată în aprilie 2025 într-un dosar în care apăreau, între altele, acuzații de tentativă de tâlhărie, folosirea unei identități false după reținere, tulburarea ordinii publice și agresiune. În mai 2025 avea să fie reținută din nou, după un incident petrecut în Miami Beach.

Potrivit documentelor relatate anterior de CANCAN.RO, atunci când un polițist a încercat să o identifice, Mihaela s-ar fi prezentat drept „Mihaela Lazarus” și ar fi refuzat să ofere toate datele solicitate. Situația ar fi degenerat, iar pentru imobilizarea ei ar fi fost nevoie de intervenția altor agenți.

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