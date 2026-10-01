Alertă în Bistrița! Cioban de 19 ani, dispărut după ce turma s-a întors fără el

Alertă în Bistrița! Cioban de 19 ani, dispărut după ce turma s-a întors fără el
Cioban dispărut
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Un tânăr cioban în vârstă de 19 ani din Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, este căutat de autorități și de zeci de voluntari după ce a dispărut în timp ce se afla cu turma de oi. Alin Ionuț Constantin a plecat cu animalele spre zona Poiană și nu s-a mai întors acasă, iar îngrijorarea familiei a crescut în momentul în care oile au revenit singure.

Tânărul, care își ajuta familia la activitățile gospodărești și se ocupa inclusiv de animale, a plecat marți, 29 septembrie, în jurul orei 09:00. După ce au observat că acesta nu mai revine, rudele au încercat să îl contacteze telefonic, însă nu au mai reușit să ia legătura cu el.

Alertă în Runcu Salvei

Dispariția a fost semnalată autorităților, iar polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au fost sesizați cu privire la caz. Potrivit semnalmentelor transmise de oamenii legii, Alin Ionuț Constantin are aproximativ 1,70 metri înălțime, cântărește în jur de 65 de kilograme, are părul șaten, iar la momentul plecării purta o bluză verde și pantaloni albaștri.

În paralel cu demersurile autorităților, localnicii s-au mobilizat pentru căutarea băiatului. Printre cei implicați se află și primarul comunei Runcu Salvei, Daniel Pop, care a explicat cum a aflat despre dispariție și ce măsuri au fost luate după semnalarea cazului.

„A plecat ieri cu oile, că ei asta fac, sunt oieri, și nu s-a mai întors. S-au întors doar animalele. Dimineață, membrii familiei lui au venit la mine și mi-au spus, și am sunat la poliție. A venit un echipaj, am informat.

Acum ne-am mobilizat să îl căutăm. Suntem vreo 20 deja, și am înțeles că vor mai veni. Îl căutăm și ne gândim inclusiv la cel mai negru scenariu. Zilele trecute, în zonă, a fost văzută o ursoaică cu pui.

Am cerut inclusiv ajutorul celor de la salvamont, care vin cu o dronă cu termoviziune și sperăm să îl găsim. Să i se fii terminat doar bateria la telefon și să fie bine undeva. Dar suprafața e foarte mare și vegetația e deasă”, a spus primarul.

Cioban de 19 ani, căutat după ce turma s-a întors fără el

Căutările se desfășoară în special în zona Poiană, acolo unde tânărul ar fi fost văzut pentru ultima dată. Edilul a făcut apel la localnici să se alăture operațiunilor, dar le-a recomandat să nu intre singuri în sectoarele considerate periculoase și să păstreze legătura cu echipele de intervenție.

Alin Ionuț Constantin era obișnuit să meargă cu animalele familiei și plecase în ziua respectivă cu o turmă de aproape 300 de oi. În comunitate circulă și informația potrivit căreia, în apropierea zonei în care s-ar fi aflat tânărul, ar fi fost observată recent o ursoaică împreună cu puii. Deocamdată, această informație nu a fost confirmată oficial de autorități, însă este luată în calcul în contextul operațiunilor de căutare.

Zona în care au loc verificările este una întinsă și dificil de parcurs, iar echipele încearcă să refacă traseul urmat de tânăr și să stabilească ultimele locuri în care acesta ar fi putut ajunge. Polițiștii din Bistrița-Năsăud fac apel la orice persoană care deține informații despre Alin Ionuț Constantin să contacteze de urgență autoritățile. În acest moment, căutările continuă.

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