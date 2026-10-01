Andra Voloș, la un pas de moarte! Abia acum a dezvăluit cumpăna prin care a trecut: „I-am lăsat bilet de adio fetiței mele”

Andra Voloș
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În urmă cu aproape un an, Andra Voloș s-a confruntat cu o problemă gravă de sănătate, despre care a ales să vorbească abia acum. Soția lui Robert Lele a dezvăluit că a ajuns să treacă printr-un episod medical dificil, fiind diagnosticată cu septicemie. Vedeta a povestit recent prin ce momente complicate a trecut și a făcut public un detaliu pe care puțini dintre cei care o urmăresc îl cunoșteau.

La scurt timp după nunta Andrei Voloș cu Robert Lele, atenția din mediul virtual s-a concentrat asupra unui singur subiect. Look-ul ales de mireasă pentru ziua evenimentului a stârnit reacții, iar Dana Roba s-a numărat printre persoanele care au comentat public pe marginea acestei teme. Make-up artista nu s-a ferit să își spună părerea despre felul în care a fost realizat machiajul miresei.

Conflictul dintre cele două a escaladat. Astfel că, schimburile de replici au devenit tot mai dure, fiind însoțite inclusiv de amenințări reciproce. În urmă cu aproximativ trei ani, Dana Roba a trecut printr-o experiență extrem de gravă. Fostul său partener a atacat-o cu un ciocan, provocându-i răni severe la nivelul capului și lăsând-o grav rănită.

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„Am lăsat bilețel de adio”

Andra Voloș a adus în discuție un episod extrem de sensibil din viața sa, în contextul conflictului cu Dana Roba. Soția lui Robert Lele a susținut că faptul că cineva a trecut printr-o experiență traumatizantă nu îi oferă libertatea de a adresa insulte altor persoane fără să se aștepte la o reacție.

În aceeași intervenție, Andra a dezvăluit și un moment dramatic prin care a trecut în urmă cu un an. Influencerița a povestit că a suferit de septicemie și că starea sa de sănătate a fost atât de gravă, încât s-a temut pentru propria viață. Potrivit mărturisirii sale, în acele clipe a lăsat inclusiv un mesaj de rămas-bun pentru fiica pe care o are împreună cu Robert Lele.

„Eu te-am susținut, dar asta nu înseamnă că dacă tu ai înviat și, înțeleg prin ce ai trecut, tu ai dreptul să-ți bați joc de fiecare femeie care are câte ceva (…) Și eu am fost în septicemie acum un an și ceva, pe moarte, și i-am lăsat bilețel de adio fetei mele, dar asta nu înseamnă că pot să ies și să înjur lumea”, a declarat Andra Voloș, pe TikTok.

Sursa foto: Social media

Cum a reacționat Andra după ce a aflat că Dana Roba a spus că îi dă soțul în judecată

Disputa a luat amploare după ce și Robert Lele a intrat în discuție și a avut o serie de afirmații dure la adresa Danei Roba. Ulterior, acesta a revenit asupra declarațiilor și și-a cerut scuze public.

În ciuda acestui fapt, make-up artista a anunțat că intenționează să apeleze la instanță. Andra Voloș a precizat că susține demersul și consideră că decizia este una justificată.

„Am spus ce aveam de spus, am clarificat și, pentru mine, aici se încheie. Iar dacă mai există lucruri de discutat, ne auzim în instanță, exact așa cum îți dorești. De aici înainte, fiecare își asumă propriile cuvinte și propriile fapte”, a mai spus soția lui Robert Lele.

CITEȘTE ȘI: Dana Roba a criticat-o dur pe Andra Volos după nuntă. Soția lui Lele a reacționat vehement

”Lele a bătut-o pe Andra înainte de nuntă”. Jignită de manelist, Dana Roba a replicat vehement

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