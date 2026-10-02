2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026

2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Amendă
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Românii care locuiesc la curte trebuie să fie atenți la un detaliu care le poate aduce sancțiuni consistente. În mai multe localități din țară, autoritățile locale au introdus sau mențin reguli stricte privind menținerea curățeniei pe drumurile publice, iar nerespectarea acestora poate fi sancționată cu amenzi care ajung până la 2.500 de lei.

Una dintre situațiile vizate de aceste reglementări îi privește pe proprietarii care ies din gospodării cu autoturismele având pneurile încărcate cu noroi. Deși pentru mulți șoferi acest lucru poate părea un aspect minor, consecințele pot fi importante atunci când noroiul este transportat pe carosabil ori pe trotuare și contribuie la murdărirea domeniului public.

Amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală

Prin hotărârile de consiliu local adoptate în diverse localități, Poliția Locală poate aplica amenzi cuprinse între 700 de lei și 2.500 de lei persoanelor care murdăresc carosabilul sau trotuarele prin ieșirea din gospodării private cu noroi pe pneuri. Măsura are ca scop protejarea curățeniei spațiilor publice și prevenirea situațiilor în care străzile devin greu de utilizat din cauza depunerilor de pământ și noroi.

Problema apare în special în perioadele ploioase sau în zonele unde curțile nu sunt complet amenajate cu suprafețe betonate ori pavate. În astfel de cazuri, vehiculele pot acumula cantități semnificative de noroi, care ajung ulterior pe drumurile publice. Autoritățile consideră că responsabilitatea pentru evitarea acestor situații revine proprietarilor și utilizatorilor vehiculelor.

În practică, agenții Poliției Locale pot constata astfel de abateri atunci când observă că porțiuni din carosabil sau trotuar au fost murdărite în urma accesului unui autovehicul dintr-o proprietate privată. Sancțiunile diferă în funcție de prevederile fiecărei administrații locale, dar amenzile pot ajunge la niveluri considerabile pentru cei care ignoră obligațiile impuse de regulamentele locale.

Pentru a evita eventualele probleme, proprietarii de locuințe la curte sunt sfătuiți să se asigure că vehiculele nu transportă noroi pe drumurile publice atunci când părăsesc proprietatea. Curățarea pneurilor sau amenajarea accesului din gospodărie reprezintă soluții care pot reduce riscul unor astfel de sancțiuni.

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