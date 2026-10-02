Top 10 orașe europene ieftine de vizitat toamna. Ce poți să faci și cum e vremea

Imaginează-ți copaci cu frunze portocalii de-a lungul străzilor pietruite, locuri pe care le poți vizita la pas și multe cafenele drăguțe în care poți intra pentru o gustare rapidă și o băutură caldă. Octombrie este cea mai bună perioadă pentru a vizita majoritatea acestor locuri, însă orașele din sud rămân calde și plăcute pe tot parcursul lunii noiembrie. Iată top 10 orașe europene ieftine de vizitat toamna.

Top 10 orașe europene ieftine de vizitat

Gent, Belgia

Gent este definiția orașului european cochet și una dintre destinațiile mele preferate din Europa toamna. Acest oraș medieval superb este una dintre destinațiile mai puțin apreciate din Europa și merită cu siguranță o vizită dacă ajungi în Belgia.

Toamna, canalele reflectă frunzele colorate, iar întregul oraș are o atmosferă relaxată și plăcută, cu studenți care se plimbă peste tot cu bicicleta. Printre cele mai frumoase lucruri pe care le poți face în Gent se numără o plimbare prin Graslei și Korenlei, de unde ai unele dintre cele mai frumoase priveliști asupra canalelor, precum și o vizită la Castelul Gravensteen, pentru o doză de istorie.

Strasbourg, Franța

Cei mai mulți oameni vizitează Strasbourgul pentru târgul de Crăciun, însă toamna este perioada în care orașul strălucește cu adevărat. Casele cu structură din lemn și fațade colorate se aliniază de-a lungul străzilor pietruite, iar canalele reflectă frunzele în culorile toamnei. Vremea este răcoroasă, dar plăcută, perfectă pentru plimbări prin cartierul La Petite France, pentru o plimbare cu bicicleta sau pentru o vizită la Catedrala din Strasbourg.

Toamna este și sezonul recoltei de struguri în Alsacia, așa că poți face o excursie de o zi din Strasbourg către sate din apropiere, precum Riquewihr sau Eguisheim, pentru degustări de vin și plimbări prin podgorii.

Istria, Croația

Pe măsură ce turiștii veniți vara pleacă, iar vremea devine mai răcoroasă, regiunea se transformă într-un adevărat peisaj de poveste toamna.

Până la jumătatea lunii octombrie poți zbura în continuare către Pula din mai multe orașe europene, poți închiria o mașină și poți porni într-o excursie prin Istria. Poți vizita regiunea și fără mașină, însă aceasta îți oferă mai multă libertate.

Printre locurile pe care merită să le vizitezi se numără satele aflate pe dealuri, precum Motovun și Grožnjan, traseul de drumeție Korita, cascada de lângă Pazin și cramele din Kozlović, unde poți merge la degustări de vin.

Cracovia, Polonia

Cracovia este o altă bijuterie medievală de pe această listă, cu străzi pietruite, un castel aflat pe un deal și porți vechi ale orașului. Ai senzația că ai pășit direct într-un basm.

Un weekend în Cracovia este suficient pentru a vedea principalele obiective turistice. Dacă ai mai mult timp, poți face și o excursie de o zi la Zakopane și în Parcul Național Tatra. Traseul către Morskie Oko trebuie să fie deosebit de frumos toamna.

Bruges, Belgia

Bruges este greu de întrecut atunci când vine vorba despre atmosfera de toamnă. Acest oraș medieval, cu străzi pietruite și case pitorești, este perfect pentru o escapadă de weekend în Europa.

Orașul frumos în orice perioadă a anului. Deși iarna, în perioada târgurilor de Crăciun, este cea mai populară perioadă pentru vizitare, toamna orașul este mult mai puțin aglomerat.

Poți face o plimbare cu barca pe canale, poți urca în Turnul Belfort și te poți bucura de o ciocolată caldă într-o cafenea confortabilă.

Graz, Austria

Deși este al doilea oraș ca mărime din Austria, Graz are o atmosferă relaxată, de oraș mic, iar majoritatea obiectivelor sunt suficient de apropiate pentru a putea fi vizitate la pas.

Dealul Schlossberg este deosebit de frumos toamna, iar dacă urci pe jos sau iei funicularul, vei fi răsplătit cu o priveliște panoramică asupra orașului.

Edinburgh, Marea Britanie

Edinburgh este una dintre cele mai frumoase destinații din Europa toamna. Acest oraș scoțian pare decorul perfect pentru toamnă și Halloween.

Plimbă-te pe Royal Mile și admiră clădirile istorice într-o atmosferă de toamnă. Parcurile orașului, în special Princes Street Gardens și Holyrood Park, sunt spectaculoase atunci când copacii își schimbă culoarea.

Dacă ai noroc de vreme bună, poți urca pe Arthur’s Seat pentru o priveliște panoramică asupra orașului și a estuarului Firth of Forth.

Budva, Muntenegru

Cu plajele sale cu nisip, centrul vechi care pare desprins din decorul unui serial precum Game of Thrones, munții din jur, viața de noapte și vinul și fructele de mare accesibile, este greu să pleci din acest oraș.

Spre deosebire de Kotor, aflat în apropiere, Budva nu este la fel de afectată de navele de croazieră și este un punct bun de plecare pentru a explora și alte zone din Muntenegru.

Budapesta, Ungaria

Budapesta este o destinație accesibilă indiferent de activitățile pe care alegi să le faci. Poți să te relaxezi într-una dintre băile termale ale orașului, să te plimbi prin Castelul Buda, să te distrezi ore întregi la un muzeu de pinball sau să cauți statui neobișnuite, precum cea a lui Ronald Reagan sau cea a personajului Columbo.

Mostar, Bosnia și Herțegovina

Mostar este unul dintre cele mai frumoase orașe din Bosnia și Herțegovina. Vizitează Mostar pentru a vedea Podul Vechi reconstruit, explorează locuri abandonate, precum Vechiul Turn al Lunetiștilor, și privește localnicii cum sar de pe pod.

Poți face excursii de o zi pentru a înota sub cascadele de la Kravice, pentru a vizita impresionanta mănăstire dervișă de la Blagaj și pentru a descoperi orașul medieval fortificat Počitelj, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Mâncarea și cazarea sunt, de asemenea, ieftine, așa că te poți bucura din plin de timpul petrecut în Mostar fără să cheltuiești prea mult.

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