Colegii Aureliei, angajata Selgros care a murit în timpul programului, reclamă abuzurile superiorilor: „Dă-i drumul pe raion”

Colegii Aureliei, angajata Selgros care a murit în timpul programului, reclamă abuzurile superiorilor: „Dă-i drumul pe raion”
Aurelia era angajată la un hipermarket Selgros din Galați/ sursă foto: Facebook
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Apar noi detalii în cazul Aureliei, angajata de la Selgros care a murit în timpul programului de lucru. După ce rudele au acuzat conducerea de tratamentul abuziv la care ar fi fost supusă femeia înainte de deces, o fostă angajată a hipermarketului reclamă, la rândul ei, problemele pe care le-a avut cu superiorii. 

Aurelia, angajată la un hipermarket Selgros din Galați, a murit joi, 1 octombrie, în timpul programului de lucru. Femeii i s-ar fi făcut rău după o ceartă aprinsă cu superiorii. Între timp, familia acesteia a depus plângere la poliție și la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galați. După ce cazul a devenit public, colegii Aureliei au început, la rândul lor, să reclame abuzuri și  probleme la locul de muncă.

„O relație abuzivă din punctul meu vedere, prin prisma țipetelor pe care mi le adresa: „Taci! Dă-i drumul pe raion”, ”Nu vreau să vă văd”, „Nu stați degeaba”, „Ieșiți”, a spus o fostă angajată a hipermarketului Selgros.

Rudele femeii susțin că aceasta ar fi avut montat un stend la inimă și nu avea voie să facă efort. Totul a pornit după ce Aurelia a acuzat stări de rău și ar fi cerut să fie lăsată să își desfășoare activitatea la casa de marcat, după două ore petrecute pe raion. Ulterior, femeie a mers în biroul directorului pentru a discuta problema cu care se confruntă.

Aurelia ar fi murit la scurt timp după o ceartă cu speriorii

După aproape o oră de discuții starea de sănătate a Aureliei s-a înrăutățit, pe fondul unor discuții aprinse cu superiorii săi. Femeia a ieșit din birou roșie la față, iar din spusele colegilor, ea a început să vomite, să facă spume la gură, să tușească și să tremure.

Pe lângă problemele de sănătate pe care le avea, tensiunile de la locul de muncă ar fi contribuit la declanșarea crizelor din ziua în care a murit. De asemenea, rudele susțin că ambulanța ar fi fost chemată mult prea târziu. Femeia a fost transportată la spital, însă a murit la scurt timp. Evenimentul este în curs de cercetare în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor producerii acestuia.

„Ceea ce s-a întâmplat acolo i-a declanșat boala. A fost agresată verbal și nu a rezistat. S-a supărat foarte tare și nu a avut ajutorul necesar”, spune soțul femeii, pentru Obserbatornews.

„Ea s-a dus, într-adevăr, pe raion, două ore. A stat pe raion, după care a venit, sora a implorat-o şi i-a spus: ”te rog frumos să mă laşi pe casă, pentru că mai am o oră jumătate şi îmi este foarte rău. Mişcă pe raion, nu vreau să vă văd, nu stai!”, spune Ioana Ionescu, sora victimei.

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