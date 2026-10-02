Cristiano Ronaldo pune 100 de milioane de dolari pe masă! Afacerea uriașă prin care poate deveni patron la clubul unde este plătit regește

Cristiano Ronaldo nu pare să se mulțumească doar cu statutul de superstar al lui Al Nassr și cu milioanele câștigate în Arabia Saudită. Portughezul ar face parte dintr-un consorțiu care negociază cumpărarea unei participații la club de la Public Investment Fund, iar cifrele vehiculate sunt uriașe. Potrivit informațiilor publicate de A Bola și preluate de EnterpriseAM, grupul este format din cinci investitori, fiecare urmând să pună pe masă cel puțin 100 de milioane de dolari, ceea ce ar însemna o injecție totală de capital de aproximativ 500 de milioane de dolari. Dacă afacerea se concretizează, Ronaldo ar putea face trecerea spectaculoasă de la vedeta lui Al Nassr la unul dintre coproprietarii clubului.

Cristiano Ronaldo vrea să intre în acționariatul lui Al Nassr

Potrivit Arab News, un consorțiu din care fac parte Cristiano Ronaldo și RedBird Capital Partners poartă discuții pentru achiziționarea unei participații la Al Nassr de la Public Investment Fund, potrivit informațiilor atribuite publicației portugheze A Bola.

Grupul ar fi format din cinci nume importante: Cristiano Ronaldo, CEO-ul RedBird, Gerry Cardinale, fostul președinte al clubului Ibrahim Al Muhaidib, președintele Saudi Media Company, Mohammed Al Khuraiji, și Sharaf Al Hariri, președinte și CEO al Hozon Holding.

Fiecare dintre cei cinci ar urma să contribuie cu cel puțin 100 de milioane de dolari, ceea ce ar duce suma totală la aproximativ 500 de milioane de dolari. Banii sunt descriși drept o injecție de capital în Al Nassr, astfel că operațiunea nu trebuie privită neapărat ca o simplă achiziție în care întreaga sumă ar ajunge la actualul proprietar.

Ronaldo ar avea prioritate pentru 20% din club

Ambițiile lui Cristiano Ronaldo ar merge însă mai departe decât participarea la un grup de investitori. Asharq Business, care a relatat la rândul său despre negocieri, citează o sursă apropiată discuțiilor potrivit căreia contractul portughezului ar conține o clauză care îi oferă prioritate pentru 20% din Al Nassr în situația în care clubul este deschis investițiilor private.

Cumpărătorii ar urmări finalizarea operațiunii înainte de încheierea sezonului, ceea ce l-ar putea transforma pe Ronaldo din principalul star al echipei într-unul dintre oamenii care dețin o parte din club.

Ar fi o schimbare uriașă de statut pentru fotbalistul portughez. Ronaldo nu ar mai fi doar unul dintre cei mai cunoscuți angajați ai lui Al Nassr, ci ar ajunge să aibă propriul interes financiar în clubul pentru care evoluează.

Cristiano Ronaldo are deja afaceri în fotbal

Intrarea în acționariatul lui Al Nassr nu ar reprezenta prima investiție a portughezului într-un club de fotbal. Prin vehiculul său de investiții CR7 Sports, Cristiano Ronaldo deține deja 25% din clubul spaniol UD Almeria.

Există și o legătură interesantă între această investiție și negocierile din Arabia Saudită. Almeria este controlată de SMC Group, compania lui Mohammed Al Khuraiji, unul dintre investitorii despre care se spune că fac parte și din consorțiul interesat de Al Nassr.

Privită din această perspectivă, afacerea ar putea însemna extinderea în fotbal a unei rețele saudite din domeniul media și al investițiilor, cu Cristiano Ronaldo trecând de la statutul de cel mai celebru angajat la cel de acționar.

De ce vrea PIF să aducă investitori privați la Al Nassr

O eventuală tranzacție trebuie privită și în contextul schimbărilor prin care trece fotbalul saudit. Public Investment Fund a preluat în 2023 câte 75% din cele patru mari cluburi saudite, după care au urmat investiții uriașe și transferurile unor vedete internaționale.

Între timp, strategia pare să se fi modificat. Sportul nu apare printre prioritățile PIF pentru perioada 2026-2030, finanțarea pentru LIV Golf a dispărut, iar cheltuielile totale ale ligii saudite pe transferuri în această vară au coborât la aproximativ 57 de milioane de dolari, față de cele 957 de milioane de dolari calculate de Deloitte pentru anul 2023.

În luna august, Ministerul Sportului a transferat către PIF și participația de 25% din Al Nassr care aparținea fundației nonprofit a clubului. Astfel, fondul a ajuns să controleze 100% din Al Nassr, situație care simplifică enorm o eventuală vânzare, deoarece există acum un singur proprietar de la care investitorii trebuie să cumpere.

O strategie asemănătoare a precedat vânzarea a 70% din Al Hilal către Kingdom Holding pentru 320 de milioane de dolari.

Al Nassr are datorii de peste 800 de milioane de riali saudiți

În spatele sumelor amețitoare există însă și o problemă serioasă. Al Nassr nu se află în aceeași poziție financiară precum Al Hilal, club despre care sursa menționează venituri record de 340 de milioane de dolari.

Al Nassr ar avea datorii de peste 800 de milioane de riali saudiți, acumulate în urma cheltuielilor din sezonul trecut. Clubul a trecut și printr-o perioadă în care transferurile i-au fost blocate de ligă, după ce cheltuielile nete pentru transferuri au ajuns la 434 de milioane de euro în ultimii cinci ani, ceea ce îl plasează, potrivit sursei, pe locul al zecelea în fotbalul mondial la acest capitol.

Din acest motiv, cele aproximativ 500 de milioane de dolari despre care se discută ar putea reprezenta în bună măsură o recapitalizare a clubului. Cu alte cuvinte, o parte importantă a banilor ar putea intra direct în Al Nassr pentru acoperirea problemelor financiare și întărirea bilanțului, nu neapărat în buzunarul PIF în schimbul acțiunilor.

Afacerea de 500 de milioane de dolari nu este încă semnată

În ciuda cifrelor impresionante și a numelor implicate, tranzacția nu este în acest moment una încheiată. Sportitalia descrie interesul RedBird drept preliminar și indirect și precizează că nu există un acord obligatoriu.

Gerry Cardinale ar analiza Al Nassr drept una dintre variantele pentru dezvoltarea unui model cu mai multe cluburi construit în jurul lui AC Milan. Prin urmare, negocierile pot avansa, se pot modifica sau pot să nu ducă în cele din urmă la tranzacția descrisă în prezent.

Cert este că Ronaldo ar putea pregăti deja terenul pentru viața de după perioada în care va domina terenul de fotbal. După ce a intrat în acționariatul lui Almeria, portughezul este acum asociat unei operațiuni de sute de milioane de dolari care l-ar putea transforma în coproprietar chiar la clubul unde joacă.

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