Sfârșitul unei ere! Messi își pregătește adio-ul în fața a 80.000 de oameni, Ronaldo refuză să renunțe chiar dacă nu mai este titular

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au împărțit aproape două decenii tronul fotbalului mondial, au transformat rivalitatea dintre ei într-una dintre cele mai mari povești ale sportului și au stabilit recorduri pe care generațiile următoare vor încerca să le doboare. Acum, cei doi se apropie de final pe drumuri complet diferite. Messi se pregătește pentru despărțirea de naționala Argentinei în fața a 80.000 de suporteri, în timp ce Ronaldo continuă să se agațe de cariera internațională, deși locul său în primul „11” al Portugaliei nu mai este garantat.

Sfârșitul unei rivalități care a dominat fotbalul mondial

Potrivit GOAL.com, Cristiano Ronaldo continuă alături de Portugalia în ciuda prezenței tot mai reduse în primul „11” și a întrebărilor tot mai numeroase legate de rolul său în echipă. Marele său rival, Lionel Messi, se pregătește în schimb pentru ultimul capitol al aventurii sale cu Argentina, o despărțire pe care zeci de mii de suporteri urmează să o trăiască la Buenos Aires, pe 6 octombrie.

Timp de aproape două decenii, cei doi au împărțit tronul fotbalului mondial, iar fiecare dintre ei a stabilit un standard pe care foarte puțini fotbaliști au reușit vreodată să îl atingă în ceea ce privește menținerea la cel mai înalt nivel.

Între 2008 și 2023, Ronaldo și Messi au câștigat împreună 13 dintre cele 15 trofee Balonul de Aur acordate în această perioadă. Rivalitatea lor a depășit însă cu mult cifrele și trofeele, transformându-se într-una dintre cele mai mari povești pe care le-a cunoscut fotbalul.

Ajunși la 41, respectiv 39 de ani, cele două legende se îndreaptă acum către finaluri care cu greu ar putea fi mai diferite. Messi se pregătește pentru o despărțire festivă de tricoul Argentinei, în timp ce Ronaldo încearcă să își păstreze locul în naționala Portugaliei și refuză ca ultimii ani ai carierei sale să devină doar o lungă așteptare a retragerii.

Messi se pregătește să plece după ce a cucerit totul cu Argentina

Lionel Messi nu mai are nevoie să demonstreze nimănui care este locul său în istoria fotbalului. Cele opt Baloane de Aur, Cupa Mondială câștigată în 2022 și cele două triumfuri în Copa América au construit un palmares excepțional pentru argentinianul care a urmărit ani la rând cel mai mare vis în tricoul țării sale înainte de a-l îndeplini în Qatar.

Victoria de la Cupa Mondială din 2022 a pus capăt unei dezbateri care îl urmărise aproape întreaga carieră internațională.

Atunci când s-a transferat la Inter Miami, unii au considerat că Messi intrase deja în ultima etapă a carierei și că îndepărtarea de competițiile europene îi va diminua influența pe teren.

Argentinianul a demonstrat contrariul la Cupa Mondială din 2026. Încă suficient de decisiv pentru a schimba soarta meciurilor, Messi a condus Argentina până în finala împotriva Spaniei și a marcat opt goluri pe parcursul competiției.

Rolul său nu s-a limitat la cel al unui căpitan simbolic care poartă banderola. Messi a rămas esențial pentru parcursul Argentinei și a confirmat că, în ciuda vârstei, continuă să poată face diferența în cele mai importante momente.

Moartea tatălui său a venit într-un moment sensibil al carierei

După evenimentele care au urmat finalei, criticile s-au îndreptat către echipa națională și către unii dintre jucătorii săi, însă poziția lui Messi a rămas solidă. În spatele său se află un palmares uriaș și o legătură excepțională cu suporterii argentinieni.

Întrebarea dacă trebuie să continue sau nu nu a dispărut însă niciodată complet. Ea a devenit și mai apăsătoare după moartea tatălui său, Jorge Messi, în această vară, o pierdere personală venită într-un moment sensibil al carierei sale.

Pus în situația de a alege între retragere și continuarea aventurii internaționale, Messi a decis să își încheie drumul alături de națională într-un mod pe măsura a tot ceea ce a oferit Argentinei.

80.000 de bilete pentru adio-ul lui Messi s-au vândut în numai 90 de minute

Data de 6 octombrie este stabilită pentru despărțirea sa, într-un meci amical împotriva Beninului, pe stadionul Monumental din Buenos Aires.

Interesul uriaș al publicului spune aproape întreaga poveste. Toate cele 80.000 de bilete s-au vândut în numai 90 de minute, transformând partida într-un eveniment național înainte ca mingea să fie pusă în joc.

Federația Argentiniană de Fotbal pregătește o ceremonie specială pentru căpitanul său, inclusiv un tricou conceput pentru această ocazie. Publicul așteaptă momentul despărțirii care va încheia o eră extraordinară din istoria fotbalului argentinian.

Retragerea nu trebuie să însemne neapărat și ruperea completă a legăturilor cu naționala. Messi ar putea ajunge în viitor în stafful tehnic al Argentinei și ar continua astfel o relație cu echipa națională de care numele său este legat de atâția ani.

Cristiano Ronaldo nu vrea ca sfârșitul să vină acum

De cealaltă parte, Cristiano Ronaldo nu pare pregătit să urmeze același drum.

Cu doi ani mai în vârstă decât Messi, starul portughez continuă să se agațe de cariera internațională, în ciuda schimbării rolului său și a numărului tot mai mic de apariții ca titular în ultima perioadă.

Relația lui Ronaldo cu naționala Portugaliei domină de multă vreme presa locală și discuțiile suporterilor, mai ales pe fondul vârstei sale și al dezbaterii permanente privind măsura în care mai este justificată folosirea lui în primul „11”.

Căpitanul Portugaliei consideră în continuare că mai are ceva de oferit și că aventura sa internațională nu a ajuns încă în punctul final.

„Acesta ar putea fi ultimul meu an în fotbal”

În luna august, Ronaldo a vorbit despre viitorul său și a sugerat că actualul an ar putea fi ultimul din carieră, însă a subliniat că își dorește să lase în urmă o moștenire pe măsura performanțelor sale.

„Acesta ar putea fi ultimul meu an în fotbal și vreau să las o moștenire minunată”, a declarat Ronaldo pentru revista Vogue.

Ultimele sale apariții au reaprins însă dezbaterea privind statutul său în echipa Portugaliei.

Ronaldo a rămas tot meciul pe banca de rezerve

Partida împotriva Norvegiei a oferit poate cea mai clară imagine a schimbării produse în ultimii ani. Cristiano Ronaldo a petrecut întregul meci pe banca de rezerve, o situație rară pentru fotbalistul al cărui nume fusese ani la rând primul trecut pe foaia de joc a Portugaliei.

Portugalia s-a impus cu 2-1, însă rezultatul nu a reușit să îndepărteze atenția de la Ronaldo. Nemulțumit că nu a jucat, acesta s-a îndreptat direct spre vestiare după fluierul final, fără să se alăture colegilor pentru a saluta suporterii și pentru a sărbători victoria.

Comportamentul său a provocat întrebări legate de poziția unui căpitan care poartă și responsabilitatea de lider al echipei. În același timp, relația sa cu selecționerul Jorge Jesus a ajuns sub lupă, mai ales pentru că antrenorul a lucrat cu Ronaldo și la Al-Nassr, în Arabia Saudită, și îl cunoaște foarte bine.

Jorge Jesus: „Trebuie să vorbesc cu el”

După meci, Jorge Jesus a recunoscut că trebuie să aibă o discuție cu Ronaldo. Selecționerul a subliniat că participarea căpitanului depinde de ceea ce poate oferi pe teren, la fel ca în cazul celorlalți jucători, o poziție care sugerează că deciziile vor fi luate în funcție de nevoile echipei și nu doar de statutul istoric al starului portughez.

„Trebuie să vorbesc cu el”, a declarat selecționerul portughez, adăugând că nu poate comenta motivele căpitanului său înainte de a purta această conversație.

Ronaldo rămâne o figură influentă în vestiarul Portugaliei, însă rolul său pe teren nu mai este garantat așa cum a fost timp de atâția ani.

Rivalitatea cu Messi îl urmărește și în ultimii ani ai carierei

Comparația cu Messi continuă inevitabil să planeze asupra situației lui Cristiano Ronaldo. În ultimii ani, portughezul s-a obișnuit să audă suporteri scandând numele rivalului său argentinian, momente care au provocat uneori reacții nervoase din partea sa și care au menținut vie rivalitatea istorică mult după ce cei doi au părăsit marile scene ale fotbalului european.

Chiar și acum, când finalul carierelor lor se apropie, destinele celor doi continuă să fie analizate unul prin raportare la celălalt.

Două finaluri complet diferite pentru două legende

Diferența dintre Messi și Ronaldo nu se reduce pur și simplu la alegerea dintre retragere și continuarea carierei. Este vorba despre modul în care fiecare dintre cei doi se apropie de finalul aventurii sale internaționale.

După ce a cucerit cele mai importante trofee pe care le-a urmărit în tricoul țării sale, argentinianul se pregătește să părăsească scena în mijlocul unei sărbători publice. Portughezul continuă în schimb să caute ocazia de a demonstra că mai poate oferi ceva, încercând să își păstreze locul în naționala pe care a condus-o atâția ani.

Rivalitatea i-a legat aproape două decenii. Au împărțit premiile, recordurile, cifrele și lumina reflectoarelor, însă se îndreaptă acum spre două finaluri care nu puteau fi mai diferite. Messi se pregătește pentru o despărțire menită să celebreze tot ceea ce a realizat în tricoul Argentinei, în timp ce Ronaldo continuă alături de Portugalia, refuzând ca ideea retragerii să definească ultima etapă a carierei sale și fiind încă convins că mai are ceva de oferit pe teren.

CITEȘTE ȘI: Azi îl acuză că trăiește din banii fiului, dar puțini știu ce făcea tatăl lui Lamine Yamal pentru o bucată de pâine

Mașina fabuloasă a lui Cristiano Ronaldo! De la 0 la 100 km/h în 2,4 secunde și un preț care îți taie respirația