Influencer român, condamnat într-o schemă cu 500.000 de dolari. La un pas de pușcărie după 398 de transferuri frauduloase și consum de substanțe interzise

Influencer român, condamnat într-o schemă cu 500.000 de dolari. La un pas de pușcărie după 398 de transferuri frauduloase și consum de substanțe interzise
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Puțini dintre cei care îl urmăresc online pe Andrei Bala Francisc și-ar imagina ce trecut apare în spatele imaginii de creator de conținut. Influencerul, care spune că are un canal de Youtube cu peste un milion de urmăritori și activează în zona de cultură generală și educație, a fost la un pas să ajungă efectiv după gratii în această vară. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate. 

Totul a pornit de la un dosar mai vechi, în care Andrei Bala Francisc a fost condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și deținere de droguri de risc pentru consum propriu.

Potrivit hotărârii, în perioada 2013-2016 au fost efectuate nu mai puțin de 398 de transferuri frauduloase, în valoare totală de aproximativ 469.500 de dolari.

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În cazul lui, instanța a dispus și confiscarea a aproximativ 160.000 de dolari, sumă considerată folos obținut în urma infracțiunilor, și l-a obligat la plata unor despăgubiri în valoare de aproximativ 168.000 de dolari.

Andrei Bala Francisc a primit în final o pedeapsă de 2 ani, 9 luni și 10 zile, însă cu suspendare. Numai că povestea nu s-a terminat aici.

Ani mai târziu, Serviciul de Probațiune a sesizat instanța după ce obligațiile civile stabilite prin condamnare nu fuseseră achitate integral.

Susține că nu a avut bani ca să plătească prejudiciul

În mai 2026, Tribunalul a considerat că influencerul nu făcuse suficient pentru a-și plăti datoriile și a luat o decizie drastică: i-a revocat suspendarea și a dispus executarea pedepsei în penitenciar.

Influencerul nu s-a lăsat însă. A contestat decizia și a venit în fața judecătorilor cu un întreg dosar prin care a încercat să demonstreze că problema nu era că nu voia să plătească, ci că nu avea efectiv cu ce!

A prezentat contracte de muncă, dovezi că aplicase la joburi, cereri de credit respinse de bănci, contracte comerciale, acte ale firmei sale și caracterizări.

Partea cea mai interesantă vine chiar din explicațiile date de Andrei Bala Francisc în fața instanței. Acesta le-a spus judecătorilor că are peste un milion de urmăritori, însă a insistat că asta nu înseamnă automat și venituri pe măsură.

Mai mult, influencerul a susținut că zona de cultură generală și educație este greu de monetizat și că brandurile nu se înghesuie tocmai la creatorii care au un asemenea public.

„Partenerii comerciali nu vor să facă parteneriate cu oameni care au un public educat și inteligent”, a declarat influencerul în fața instanței.

Andrei Bala Francisc a susținut că „a bătut la toate ușile” pentru a obține colaborări comerciale, însă fără mare succes. Apărarea a arătat că, într-o anumită perioadă, veniturile sale ar fi fost de aproximativ 1.138 de lei pe lună.

”Precizează că a încercat sub toate formele, a semnat un contract cu o agenție, a încercat să își facă un portofoliu, a bătut la toate ușile să poată obține parteneriate comerciale. Astfel, justifică veniturile sale foarte mici cu care se chinuie în ultimii ani”.

A scăpat de pedeapsă ca prin urechile acului

În fața instanței, influencerul a mai povestit că lucrurile începuseră, totuși, să meargă mai bine. Spunea că și-a înființat o firmă împreună cu un partener care a venit cu finanțarea, cei doi lansând un brand de haine, cu profitul împărțit jumătate-jumătate.

Tot el a explicat că devenise și ambasadorul unei platforme importante de întrebări de cultură generală și că urma să înceapă să câștige bani și din această colaborare.

În fața judecătorilor, Andrei Bala Francisc a mers inclusiv pe ideea că o trimitere la închisoare nu i-ar fi distrus doar libertatea, ci și cariera construită în ultimii ani.

Pe 22 iulie 2026, situația s-a schimbat complet. Curtea a decis că influencerul nu evitase cu rea-credință plata obligațiilor. Judecătorii au ținut cont de faptul că își executase munca în folosul comunității, urmase cursurile impuse, colaborase cu Serviciul de Probațiune, încercase să obțină bani și avea un risc scăzut de recidivă.

Verdictul Tribunalului a fost desființat, iar Andrei Bala Francisc a rămas în libertate. A scăpat, așadar, de executarea pedepsei în penitenciar.

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