Scandal între Maria Avram și Oana Monea. Ironizată din cauza noului ei nas, după ce s-a operat, Maria Avram îi răspunde ispitei care a vrut (și a reușit) să îi fure soțul: „Nu poți să..”

Pare că se reaprinde scandalul între Maria Avram și Oana Monea. Nu mai este un secret pentru nimeni că între acestea nu există o relație prea pașnică. Au avut mai multe confruntări, iar ultima săgeată a fost aruncată de fosta ispită, atunci când a ironizat-o pe Maria după operația de rinoplastie. S-a luat de nasul ei, iar acum a venit timpul că fosta concurentă să dea replica.

În acest an, fanii Insula Iubirii au avut parte de o surpriză. Antena 1 a venit cu un proiect special, Insula Iubirii – Reuniuni. Concurenți ai fostelor sezoane au revenit în fața publicului, iar printre aceștia s-au numărat și Maria și Marius Avram.

În ceea ce o privește pe fosta concurentă, aceasta a surprins prin noul look. A trecut printr-o operație de rinoplastie, iar Oana Monea a taxat dur schimbarea și ironiile nu s-au oprit aici.

„Mi se pare mie sau îi e prea mic nasul?”, a spus Oana Monea, atunci când a văzut-o pe Maria.

Maria Avram, replică vehementă pentru Oana Monea

Ei bine, comentariul răutăcios al Oanei Monea nu a trecut neobservat, iar acum Maria Avram a vorbit despre cele întâmplate. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a punctat că reacția Oanei Monea a fost deplasată, răutăcioasă și nu înțelege de ce fosta ispită și-a permis să îi critice aspectul fizic.

Mai mult, Maria a mai mărturisit că replica „rivalei” sale i-a încurajat pe cârcotașii din mediul online, care nu au ezitat să o agaseze cu replici la fel de răutăcioase. Iar pentru a închide subiectul, Maria Avram i-a transmis Oanei că dacă ar fi fost atentă ar fi văzut că nasul ei era la fel de mic și înainte de operație.

„M-a surprins modul în care ea a gestionat situația din spate, din culise să zic așa. Nu știu dacă a fost cumva supărată, atacată, deranjată. Habar nu am, dar chiar au fost câteva momente care nu cred că își aveau rostul. Comentariile ei… Nu poți să te iei de nasul meu că e prea mic. Uite, draga mea, nu e deloc mic. Lumea a asimilat ceea ce ea a spus și au început să comenteze că am nasul foarte mic. Nu, eu aveam și înainte un nas mic. Dacă se uită cineva la nasul meu de dinainte, nasul meu era un nas mic. Era doar vârful care era lăsat puțin în jos, dar ca și mărime era la fel. În fine, ea știe de ce a fost așa acolo. În rest nu m-a surprins nimic”, a spus Maria Avram, în cadrul podcastului Face to Face.

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