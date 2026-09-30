Scandal între Maria Avram și Oana Monea. Ironizată din cauza noului ei nas, după ce s-a operat, Maria Avram îi răspunde ispitei care a vrut (și a reușit) să îi fure soțul: „Nu poți să..”

Scandal între Maria Avram și Oana Monea. Ironizată din cauza noului ei nas, după ce s-a operat, Maria Avram îi răspunde ispitei care a vrut (și a reușit) să îi fure soțul: "Nu poți să.."
Maria Avram și Oana Monea, din nou la cuțite
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Pare că se reaprinde scandalul între Maria Avram și Oana Monea. Nu mai este un secret pentru nimeni că între acestea nu există o relație prea pașnică. Au avut mai multe confruntări, iar ultima săgeată a fost aruncată de fosta ispită, atunci când a ironizat-o pe Maria după operația de rinoplastie. S-a luat de nasul ei, iar acum a venit timpul că fosta concurentă să dea replica.

În acest an, fanii Insula Iubirii au avut parte de o surpriză. Antena 1 a venit cu un proiect special, Insula Iubirii – Reuniuni. Concurenți ai fostelor sezoane au revenit în fața publicului, iar printre aceștia s-au numărat și Maria și Marius Avram.

În ceea ce o privește pe fosta concurentă, aceasta a surprins prin noul look. A trecut printr-o operație de rinoplastie, iar Oana Monea a taxat dur schimbarea și ironiile nu s-au oprit aici.

„Mi se pare mie sau îi e prea mic nasul?”, a spus Oana Monea, atunci când a văzut-o pe Maria.

Maria Avram, replică vehementă pentru Oana Monea

Ei bine, comentariul răutăcios al Oanei Monea nu a trecut neobservat, iar acum Maria Avram a vorbit despre cele întâmplate. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a punctat că reacția Oanei Monea a fost deplasată, răutăcioasă și nu înțelege de ce fosta ispită și-a permis să îi critice aspectul fizic.

Mai mult, Maria a mai mărturisit că replica „rivalei” sale i-a încurajat pe cârcotașii din mediul online, care nu au ezitat să o agaseze cu replici la fel de răutăcioase. Iar pentru a închide subiectul, Maria Avram i-a transmis Oanei că dacă ar fi fost atentă ar fi văzut că nasul ei era la fel de mic și înainte de operație.

„M-a surprins modul în care ea a gestionat situația din spate, din culise să zic așa. Nu știu dacă a fost cumva supărată, atacată, deranjată. Habar nu am, dar chiar au fost câteva momente care nu cred că își aveau rostul. Comentariile ei…

Nu poți să te iei de nasul meu că e prea mic. Uite, draga mea, nu e deloc mic. Lumea a asimilat ceea ce ea a spus și au început să comenteze că am nasul foarte mic. Nu, eu aveam și înainte un nas mic. Dacă se uită cineva la nasul meu de dinainte, nasul meu era un nas mic. Era doar vârful care era lăsat puțin în jos, dar ca și mărime era la fel. În fine, ea știe de ce a fost așa acolo. În rest nu m-a surprins nimic”, a spus Maria Avram, în cadrul podcastului Face to Face.

Maria Avram înaite de operația de rinoplastie

 

CITEȘTE ȘI:

Oana Monea o mitraliază pe soția lui Marius Avram de la Insula Iubirii. Când va avea loc procesul dintre cele două rivale: „Maria trăiește pentru mine”

Maria Avram își caută un nou iubit?! Ce caută la un bărbat și i-a lipsit lui Marius

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Dana Roba și Lele, schimb dur de replici la Dan Capatos Show. Securea războiului n-a fost îngropată: ”N-a văzut în viața ei nuntă ca a noastră”
Dana Roba și Lele, schimb dur de replici la Dan Capatos Show. Securea războiului n-a fost îngropată: ”N-a văzut în viața ei nuntă ca a noastră”
În ce relații a rămas Andreea Popescu cu Delia Matache, de fapt. Ce s-a întâmplat între cele două: ”Am luat-o pe alt drum”
În ce relații a rămas Andreea Popescu cu Delia Matache, de fapt. Ce s-a întâmplat între cele două: ”Am luat-o pe alt drum”
Florinel Nan, noi dezvăluiri despre modul în care Grațiela Agache strângea bani. Cât ”costa” o rugăciune
Florinel Nan, noi dezvăluiri despre modul în care Grațiela Agache strângea bani. Cât ”costa” o rugăciune
Ce s-a întâmplat după ce Melek a cumpărat ciocolată dintr-un mall din China: ”N-am văzut așa ceva în România”
Ce s-a întâmplat după ce Melek a cumpărat ciocolată dintr-un mall din China: ”N-am văzut așa ceva în România”
Daniela Iliescu a renunțat la afacerea cu haine. Care este motivul, de fapt
Daniela Iliescu a renunțat la afacerea cu haine. Care este motivul, de fapt
AMERICANII PLEACĂ DIN IRAK! După două decenii, SUA își retrag trupele. Iranul și aliații săi sărbătoresc plecarea
Mediafax
AMERICANII PLEACĂ DIN IRAK! După două decenii, SUA își retrag trupele. Iranul și aliații săi sărbătoresc plecarea
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Gandul.ro
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
O ȚARĂ EUROPEANĂ, LOVITĂ DE HACKERI! Datele a peste 600.000 de clienți, posibil compromise
Mediafax
O ȚARĂ EUROPEANĂ, LOVITĂ DE HACKERI! Datele a peste 600.000 de clienți, posibil compromise
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică”
Click.ro
Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică”
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Gandul.ro
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Mediafax Spania
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.