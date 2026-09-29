Florinel Nan, noi dezvăluiri despre modul în care Grațiela Agache strângea bani. Cât ”costa” o rugăciune

Florinel Nan, dezvăluiri în scandalul care ține TikTokul cu sufletul la gură
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Scandalul care a luat amploare pe TikTok continuă să stârnească reacții și întrebări despre donațiile făcute pentru diferite cazuri. Creatorul de conținut Florinel Nan a făcut noi dezvăluiri la Dan Capatos Show despre modul în care ar fi fost strânși banii de către Grațiela Agache. Potrivit acestuia, atât Grațiela, cât și soțul acesteia, ar fi inventat de-a lungul timpului mai mult cauze pentru a stârni compasiunea oamenilor, pe care i-ar fi îndemnat să doneze sume însemnate de bani. CANCAN.RO are toate detaliile!

Florinel Nan a povestit cum Grațiela Agache a inventat mai multe „cazuri umanitare” pentru a stârni emaptia publicului care o urmărea. Ba mai mult, acesta a declarat că femeia chiar ar fi făcut un cont de TikTok în numele părintelui Calistrat, pentru a vinde rugăciuni. Vezi emisiunea integrală aici!

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

„În momentul în care oamenii au început să se oprească din donații, au început să facă vâlvă pe canalul de YouTube. În momentul în care au recunoscut și au spus «noi suntem», chestia asta de înșelăciune exact a picat. Înșelăciune. În momentul în care dai o donație pentru un caz care nu există, este înșelăciune. Aici nu era un caz social. Sunt diferite ONG-uri care strâng bani pentru anumite cazuri, iar sumele alea vin cu număr de înregistrare, cu chitanță. O rugăciune costa 9,49 euro. Avea anuntul pe tiktok, rugăciuni puternice. Când îl plăteai, deschideai și apărea doamna în imagine și spunea:”Vrei rugăciuni puternice? Citește psalmul x si y pentru dușmanii tăi.”

Grațiela Agache, sursa foto: Social Media

Grațiela Agache, sursa foto: Social Media

Întrebat de motivele pentru care Grațiela s-ar fi asociat cu imaginea starețului, Nan a spus că cel mai probabil totul a fost o strategie pentru a întări încrederea oamenilor.

„Asocierea cu o față bisericească, din păcate, în rândul poporului român conferă dintr-o dată o greutate și o autenticitate. Doamna Grațiela Agache, pe platforma TikTok, a creat un cont în numele părintelui Calistrat, care avea 107.000 de persoane. Pe acel cont se vindeau rugăciuni. Eu am început să urlu pe TikTok: «Părintele Calistrat vinde rugăciuni pe TikTok?» Doamna Grațiela Agache, peste trei zile, a venit și a spus că acel cont i l-a dat ei părintele Calistrat cadou. Am intervenit și am luat legătura cu ucenicul părintelui Calistrat, care ne-a garantat: «Părintele Calistrat nu a avut niciodată cont de TikTok». Inclusiv declarația părintelui, care spune că nu a avut decât singura pagină de Facebook. Când a auzit despre aceste discuții, primii pe care i-a sunat au fost cei de la Calea spre Mântuire. Le-a spus să închidă, dacă știu că au ceva, ca să nu fie probleme. Ei i-au garantat că au închis pagina, mințindu-l. Noi avem dovezi că acea pagină nu s-a închis. Doamna Grațiela a dus-o mai departe și a vândut rugăciuni în continuare pe acea pagină. Când deschideai anunțul, apărea doamna în imagine și spunea să citești psalmul x sau y pentru dușmani.”

Până la acest moment, Grațiela Agache nu a făcut nicio declarație oficială în spațiul public.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Răsturnare de situație în scandalul în care sunt implicați Connect-R și Florinel Nan: „Sunt înjurat și bălăcărit”

Connect-R, în mijlocul unui scandal de hărțuire în mediul online. Totul ar fi pornit de la un clip despre Părintele Calistrat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Noi detalii în cazul morții Valentinei. Tânăra de 28 de ani voia să-l părăsească pe Vlad Bălțățeanu
Noi detalii în cazul morții Valentinei. Tânăra de 28 de ani voia să-l părăsească pe Vlad Bălțățeanu
Ce s-a întâmplat după ce Melek a cumpărat ciocolată dintr-un mall din China: ”N-am văzut așa ceva în România”
Ce s-a întâmplat după ce Melek a cumpărat ciocolată dintr-un mall din China: ”N-am văzut așa ceva în România”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, primele imagini de la cununia civilă. Ce rochie a ales concurenta de la Asia Express 2026
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, primele imagini de la cununia civilă. Ce rochie a ales concurenta de la Asia Express 2026
Jador le-a cerut ajutorul fanilor, după ce și-a cumpărat casă nouă: ”Vrem să o mobilăm!”
Jador le-a cerut ajutorul fanilor, după ce și-a cumpărat casă nouă: ”Vrem să o mobilăm!”
Maria Avram își caută un nou iubit?! Ce caută la un bărbat și i-a lipsit lui Marius
Maria Avram își caută un nou iubit?! Ce caută la un bărbat și i-a lipsit lui Marius
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
Gandul.ro
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Dosarul Călin Georgescu, în presa străină! Ce scriu jurnaliștii din afară despre arestarea preventivă
Mediafax
Dosarul Călin Georgescu, în presa străină! Ce scriu jurnaliștii din afară despre arestarea preventivă
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică”
Click.ro
Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică”
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
Gandul.ro
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Mediafax Spania
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.