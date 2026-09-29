Florinel Nan, noi dezvăluiri despre modul în care Grațiela Agache strângea bani. Cât ”costa” o rugăciune

Scandalul care a luat amploare pe TikTok continuă să stârnească reacții și întrebări despre donațiile făcute pentru diferite cazuri. Creatorul de conținut Florinel Nan a făcut noi dezvăluiri la Dan Capatos Show despre modul în care ar fi fost strânși banii de către Grațiela Agache. Potrivit acestuia, atât Grațiela, cât și soțul acesteia, ar fi inventat de-a lungul timpului mai mult cauze pentru a stârni compasiunea oamenilor, pe care i-ar fi îndemnat să doneze sume însemnate de bani. CANCAN.RO are toate detaliile!

Florinel Nan a povestit cum Grațiela Agache a inventat mai multe „cazuri umanitare” pentru a stârni emaptia publicului care o urmărea. Ba mai mult, acesta a declarat că femeia chiar ar fi făcut un cont de TikTok în numele părintelui Calistrat, pentru a vinde rugăciuni. Vezi emisiunea integrală aici!

„În momentul în care oamenii au început să se oprească din donații, au început să facă vâlvă pe canalul de YouTube. În momentul în care au recunoscut și au spus «noi suntem», chestia asta de înșelăciune exact a picat. Înșelăciune. În momentul în care dai o donație pentru un caz care nu există, este înșelăciune. Aici nu era un caz social. Sunt diferite ONG-uri care strâng bani pentru anumite cazuri, iar sumele alea vin cu număr de înregistrare, cu chitanță. O rugăciune costa 9,49 euro. Avea anuntul pe tiktok, rugăciuni puternice. Când îl plăteai, deschideai și apărea doamna în imagine și spunea:”Vrei rugăciuni puternice? Citește psalmul x si y pentru dușmanii tăi.”

Întrebat de motivele pentru care Grațiela s-ar fi asociat cu imaginea starețului, Nan a spus că cel mai probabil totul a fost o strategie pentru a întări încrederea oamenilor.

„Asocierea cu o față bisericească, din păcate, în rândul poporului român conferă dintr-o dată o greutate și o autenticitate. Doamna Grațiela Agache, pe platforma TikTok, a creat un cont în numele părintelui Calistrat, care avea 107.000 de persoane. Pe acel cont se vindeau rugăciuni. Eu am început să urlu pe TikTok: «Părintele Calistrat vinde rugăciuni pe TikTok?» Doamna Grațiela Agache, peste trei zile, a venit și a spus că acel cont i l-a dat ei părintele Calistrat cadou. Am intervenit și am luat legătura cu ucenicul părintelui Calistrat, care ne-a garantat: «Părintele Calistrat nu a avut niciodată cont de TikTok». Inclusiv declarația părintelui, care spune că nu a avut decât singura pagină de Facebook. Când a auzit despre aceste discuții, primii pe care i-a sunat au fost cei de la Calea spre Mântuire. Le-a spus să închidă, dacă știu că au ceva, ca să nu fie probleme. Ei i-au garantat că au închis pagina, mințindu-l. Noi avem dovezi că acea pagină nu s-a închis. Doamna Grațiela a dus-o mai departe și a vândut rugăciuni în continuare pe acea pagină. Când deschideai anunțul, apărea doamna în imagine și spunea să citești psalmul x sau y pentru dușmani.”

Până la acest moment, Grațiela Agache nu a făcut nicio declarație oficială în spațiul public.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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