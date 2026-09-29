Sora lui Michele Reiner, primele declarații după uciderea acesteia și a lui Rob Reiner. „Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna”

Sora lui Michele Reiner, primele declarații după uciderea acesteia și a lui Rob Reiner. „Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna”
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Rob și Michele Reiner în 2023. Sursa foto: Profimedia
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Martine Singer, sora lui Michele Reiner, a vorbit cu presa la nouă luni după moartea tragică a surorii sale și a regizorului Rob Reiner. Cei doi au fost găsiți morți în locuința lor din Los Angeles, iar fiul lor, Nick Reiner, este acuzat de uciderea acestora.

Femeia a povestit cum încearcă familia să meargă mai departe după tragedie și a vorbit despre relația pe care o are acum cu Jake și Romy, doi dintre copiii cuplului, potrivit Entertainment Weekly.

Martine Singer a acordat un interviu pentru Extra, în care a vorbit despre sora și cumnatul său și despre lunile care au trecut de la moartea acestora.

„Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna”, a mărturisit aceasta.

Sora lui Michele Reiner vorbește despre durerea familiei

Martine a comparat procesul prin care trece familia cu vindecarea unei răni care lasă în urmă o cicatrice.

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„Este ca atunci când ai o rană și, în cele din urmă, se formează o cicatrice, dar cicatricea nu dispare niciodată. Rămâne acolo. Cred că așa va fi și pentru noi”, a spus ea.

Rob și Michele Reiner în 2023. Sursa foto: Profimedia

Aceasta a explicat că durerea nu dispare, însă familia încearcă să se adapteze unei realități pe care nu și-ar fi imaginat-o înainte de tragedie. Sora lui Michele a vorbit și despre Jake și Romy Reiner, copiii lui Rob și Michele, și despre relația apropiată pe care o are cu aceștia.

„Nu pot înlocui ceea ce au pierdut. Nimeni nu poate. Dar sunt copiii mei acum. Îi consider copiii mei și voi fi întotdeauna alături de ei”, a declarat ea.

Ce spune Martine Singer despre Rob și Michele Reiner

Martine Singer și-a amintit și de relația dintre sora sa și celebrul regizor. Rob și Michele Reiner au fost căsătoriți timp de 36 de ani.

Potrivit acesteia, cei doi au devenit inseparabili la scurt timp după ce s-au cunoscut.

„Erau absolut incredibili împreună. S-au cunoscut și, foarte repede, asta a fost tot. Au devenit inseparabili. Erau oameni incredibil de generoși. Întotdeauna încercau să facă bine, să îi ajute pe ceilalți”, a spus ea.

Fiul lui Rob și Michele Reiner este acuzat de crimă

Rob Reiner și soția sa, Michele, au fost găsiți morți în locuința lor din Los Angeles. Fiul lor, Nick Reiner, în vârstă de 33 de ani, este acuzat de uciderea celor doi.

Nick Reiner a pledat nevinovat și urmează să revină în fața instanței pe 7 octombrie. Procurorii au anunțat în septembrie că nu vor solicita pedeapsa cu moartea în acest caz. Dacă va fi găsit vinovat, Nick riscă închisoarea pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Nick Reiner. Sursa foto: Profimedia

Decizia procurorilor a fost luată după discuții cu membrii familiei, inclusiv cu Jake și Romy Reiner.

Rob Reiner, cunoscut pentru filme precum „When Harry Met Sally…”, „Stand by Me”, „The Princess Bride” și „A Few Good Men”, avea 78 de ani. Michele Reiner avea 68 de ani.

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