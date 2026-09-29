Nadia Comăneci, pe podium la Săptămâna Modei de la Paris. A defilat alături de Jane Fonda, Kendall Jenner și Heidi Klum

Nadia Comăneci, pe podium la Săptămâna Modei de la Paris. A defilat alături de Jane Fonda, Kendall Jenner și Heidi Klum
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Sursa foto: Profimedia
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Nadia Comăneci a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris, unde a urcat pe podium într-o ipostază mai puțin obișnuită. Fosta mare gimnastă a defilat în cadrul unui eveniment care a reunit numeroase vedete internaționale, printre care Jane Fonda, Kendall Jenner și Heidi Klum.

Evenimentul a avut loc luni, 28 septembrie, la Place Joffre din Paris, într-un decor spectaculos, cu Turnul Eiffel iluminat în fundal. Show-ul organizat de un cunoscut brand internațional de cosmetice a reunit personalități din lumea filmului, modei, muzicii și sportului.

Nadia Comăneci a defilat la Paris

Nadia Comăneci, în vârstă de 64 de ani, a urcat pe podium într-o ținută complet neagră. Fosta campioană olimpică a purtat o rochie elegantă, iar apariția sa a inclus și o trimitere la cariera care a făcut-o celebră în întreaga lume.

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Ajunsă la capătul podiumului, Nadia Comăneci a făcut gestul caracteristic cu care își încheia exercițiile în perioada în care concura în gimnastică.

Sursa foto: Profimedia

Momentul vine la doi ani după ce fosta gimnastă a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Atunci, Nadia Comăneci s-a numărat printre marile personalități ale sportului implicate în ceremonia desfășurată în capitala Franței.

Apariția de la Săptămâna Modei are loc și într-un an cu o semnificație aparte pentru fosta sportivă. În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului după ce a devenit prima gimnastă care a primit nota 10 la Jocurile Olimpice.

 

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Jane Fonda, Kendall Jenner și Heidi Klum, pe același podium

Nadia Comăneci a împărțit podiumul cu numeroase vedete internaționale. Potrivit Just Jared, Kendall Jenner, Heidi Klum și Jane Fonda s-au numărat printre celebritățile care au defilat în cadrul show-ului desfășurat la Place Joffre.

Kendall Jenner a deschis prezentarea într-o rochie neagră transparentă, cu guler înalt și o crăpătură amplă pe picior.

Pe podium au mai urcat Viola Davis, Cara Delevingne, Eva Longoria, Simone Ashley, Andie MacDowell, Kristen Bell, Philippine Leroy-Beaulieu, Aja Naomi King și Lindsey Vonn.

Evenimentul, ajuns la cea de-a noua ediție, a reunit astfel personalități din generații și domenii diferite, de la modele și actrițe până la sportive de performanță.

Sursa foto: Profimedia

Celine Dion a încheiat spectacolul

Finalul serii a adus și o surpriză muzicală. Celine Dion și-a făcut apariția pe podium și a interpretat piesa „I’m Alive”.

Artista canadiană a încheiat astfel show-ul desfășurat în fața Turnului Eiffel, iar vedetele care participaseră la prezentare i s-au alăturat pe podium pentru momentul final.

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