Harry și Meghan Markle au plecat furioși dintr-un bar. Care este motivul

Harry și Meghan Markle au plecat furioși dintr-un bar. Care este motivul
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Sursa foto: Profimedia
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Prințul Harry și Meghan Markle ar fi plecat nervoși dintr-un local din Montecito după ce li s-a spus că trebuie să aștepte pentru o masă, la fel ca ceilalți clienți. Episodul ar fi avut loc la scurt timp după mutarea Ducilor de Sussex în California, în 2020, și a fost relatat acum de o angajată a localului.

Harry și Meghan ar fi vizitat o singură dată Honor Bar, un local popular din Montecito, după ce s-au stabilit în exclusivista comunitate din California, scrie AOL.

Potrivit unei chelnerițe, cuplului i s-a cerut să își treacă numele pe lista de așteptare, la fel ca orice alt client.

„Toată lumea este tratată la fel aici”, li s-ar fi spus celor doi.

Aceasta susține însă că Harry și Meghan nu ar fi fost încântați de situație și ar fi considerat că nu ar trebui să fie nevoiți să aștepte.

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„S-au enervat și au spus că nu ar trebui să fie nevoiți să aștepte. Apoi au plecat și nu s-au mai întors niciodată”, a povestit chelnerița.

Potrivit acesteia, Ducii de Sussex au comandat ulterior mâncare la pachet de la același local, iar comanda ar fi fost ridicată de unul dintre membrii echipei lor.

Sursa foto: Profimedia

Tot mai multe povești ale vecinilor despre Harry și Meghan

Povestea din restaurant nu este singura relatată acum despre primii ani petrecuți de Harry și Meghan în Montecito.

Ciara Curtis, care locuiește de mai mulți ani în zonă, susține că Ducii de Sussex ar fi păstrat distanța față de comunitatea locală după mutarea în California.

Aceasta a povestit și despre o vecină, identificată doar drept Susan, care ar fi încercat să le ureze bun venit celor doi. Femeia ar fi trimis prin intermediul echipei de securitate a cuplului o sticlă de vin produs în zonă și un bilet scris de mână.

Potrivit lui Curtis, în dimineața următoare, sticla și biletul nedeschis s-ar fi aflat din nou în fața locuinței vecinei.

„Ar fi putut foarte ușor să dea sticla de vin unui membru al personalului și să îi scrie lui Susan un bilet de mulțumire de două paragrafe. Dar gestul de a respinge un mic act de bunătate a dat tonul pentru felul în care s-au comportat și pentru modul în care au fost percepuți după aceea”, a susținut Ciara Curtis.

Sursa foto: Profimedia

Un alt locuitor din Montecito, Marc Atwell, a comparat atitudinea Ducilor de Sussex cu cea a altor celebrități care au proprietăți în zonă.

Montecito găzduiește numeroase vedete, printre care Oprah Winfrey, Kevin Costner, Gwyneth Paltrow și Jennifer Aniston. Potrivit lui Atwell, multe dintre personalitățile care locuiesc în comunitate au participat de-a lungul timpului la evenimente locale sau au sprijinit diferite cauze din zonă.

„Harry și Meghan au arătat foarte clar încă de la început că nu vor să facă nimic de genul acesta”, a susținut el.

Harry și Meghan s-au stabilit în Montecito în 2020, după ce au renunțat la rolurile de membri activi ai Familiei Regale britanice. Proprietatea lor din California a devenit principala reședință a familiei și se află în apropierea caselor mai multor vedete de la Hollywood.

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