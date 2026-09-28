Cântăreața care a trăit abuzul pe propria piele după cazul Valentinei. „Am cunoscut frica și rușinea”

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O mărturisire tulburătoare a fost făcută de cântăreața Doinița Ioniță, cunoscută publicului sub numele de Dodo, după ce cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, a provocat reacții puternice în întreaga țară.

Artista a vorbit public despre experiențele dificile prin care susține că a trecut într-o fostă relație și a transmis un mesaj de conștientizare cu privire la fenomenul violenței domestice.

„Am cunoscut frica și rușinea”

Impactul cazului Valentinei a determinat-o pe Dodo să își spună propria poveste. Artista a dezvăluit că ar fi fost victima unor forme repetate de abuz fizic și verbal din partea fostului partener, o perioadă pe care o descrie ca fiind marcată de teamă, umilință și lipsă de încredere în sine.

Potrivit declarațiilor sale, relația respectivă a avut un efect profund asupra vieții ei, iar experiențele trăite au rămas puternic întipărite. După ani în care a ales să păstreze tăcerea, cântăreața a considerat că este momentul să vorbească deschis despre ceea ce susține că a trăit.

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„Din păcate știu din propria experiență ce înseamnă să fii o femeie abuzată. Și eu am fost bătută, jignită, înjosită, umilită, folosită și făcută să mă simt un om mic, fără valoare. Am cunoscut frica, rușinea și momentele în care te întrebi dacă o poți lua de la capăt sau poți să treci peste ele”, a declarat Doinița Ioniță, pe TikTok.

Cântăreața care a trăit abuzul pe propria piele după cazul Valentinei

Artista a mărturisit că, la un moment dat, a decis să pună capăt relației și să își continue viața fără persoana despre care spune că a agresat-o. Decizia a fost una dificilă, însă aceasta a ales să își crească singură copilul și să își construiască un nou început departe de situația pe care o considera toxică.

„Dar, la un moment dat, am ales să plec și sunt chiar foarte mândră. Am ales să rămân singură, cu copilul meu, fără să aibă un tată, și eu la rândul meu fără să am tată, pentru că tatăl meu a murit în urmă cu 10 ani, fără sprijin, fără nimeni”, a declarat Doinița Ioniță, pe TikTok.

Mărturisirea artistei vine într-un context în care tot mai multe femei au ales să vorbească public despre experiențele dificile prin care au trecut în relațiile lor. Cazul Valentinei a generat numeroase reacții în spațiul public și a readus în atenție subiectul violenței împotriva femeilor, determinând mai multe persoane să își împărtășească propriile povești.

Între timp, ancheta privind moartea Valentinei continuă. Vlad, fostul iubit al tinerei, este considerat principalul suspect în acest dosar și este căutat de autorități la nivel internațional.

Valentina şi iubitul ei

Potrivit informațiilor apărute până în prezent, există suspiciunea că acesta ar fi reușit să părăsească țara și să ajungă în Italia. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia care a șocat opinia publică din România.

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