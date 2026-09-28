Denise Rifai, înapoi la tv! Vedeta va apărea la o un nou post de televiziune, unde i se pregătește un format inedit

Denise Rifai, înapoi la tv! Vedeta va apărea la o un nou post de televiziune, unde i se pregătește un format inedit
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Denise Rifai este omul de televiziune profesionist, care în momentul în care nu mai este la cârma unui proiect, imediat primește alte oferte. După ce a prezentat timp de un sezon emisiunea „Furnicuțele”, în locul ei venind Cătălin Măruță, prezentatoarea tv nu a stat prea mult pe tușă. Astrele s-au aliniat pentru ea și este, din nou, pe punctul de a semna un nou proiect. La ce trust tv o vom vedea, aflați în rândurile următoare. CANCAN.RO vă prezintă detalii în exclusivitate! 

Denise Rifai a venit în familia Antena 1 în februarie 2026, după șase ani petrecuți la Kanal D, iar noua emisiune pe care o prezenta, „Furnicuțele” se arăta a fi un proiect promițător. Din păcate, aventura ei la cârma emisiunii a durat doar un sezon, iar în locul ei a fost instalat Cătălin Măruță (vezi aici cum s-au jucat cărțile). Între timp, Denise Rifai nu a mai apărut la niciun post tv. Recent însă, am aflat în ce negocieri este prezentatoarea tv, dar și cu cine ar fi bătut palma.

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Denise Rifai, negocieri pentru un nou show tv! Ar fi bătut palma cu Antena Stars

Venită la Antena 1 în februarie 2026, Denise Rifai a primit misiunea de a conduce „Furnicuțele”, un format diferit de zona de interviuri politice și de actualitate, zonă care a consacrat-o. Emisiunea de divertisment a durat un sezon cu ea la cârmă, însă vedeta nu se dezice așa ușor de Antena, dimpotrivă. În momentul în care și-a anunțat plecarea de la Furnicuțele, prezentatoarea tv a spus că își va continua cariera în trust.

„Mulțumesc Antena 1 pentru încrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin Măruță și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa «Furnicuțele», un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, spunea Denise Rifai în luna august.

CANCAN.RO a aflat că Denise Rifai, cel mai probabil, nu va mai avea emisiune la Antena 1, ci ar fi fost retrogradată la Antena Stars. Acolo, prezentatoarea tv se pare că va fi amfitrioana unui nou show tv despre care șefii trustului speră să fie un succes. Denise a mers deja în ședințe cu șefa Antena Stars, Elena Răchițeanu, pentru a pune la punct ultimele detalii pentru noua emisiune. Și, cum Antena Stars este un post tv axat pe monden, cel mai probabil vedeta va avea o emisiune de acest gen.

Ce emisiune și unde va prezenta Denise Rifai

Ce emisiune și unde va prezenta Denise Rifai

Vă reamintim că Denise Rifai este adepta schimbărilor când vine vorba de cariera sa. După ce a moderat ani la rândul emisiuni tv cu conținut politic, a trecut ulterior la zona de divertisment unde s-a descurcat foarte bine. Așadar, dacă va avea o emisiune de divertisment sau mondenă ( așa cum este postul tv axat) rămâne de văzut, cert este însă că se va descurca… sperăm că mai mult de un sezon.

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