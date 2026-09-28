Vlad Băltățeanu, descris de fostul patron înainte de tragedie. „Era serios, dedicat, lucra și în weekend”

Noi detalii ies la iveală despre Vlad Băltățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei Tănăsie! Patronul frizeriei din București unde acesta a lucrat spune că nu se aștepta la un asemenea gest din partea tânărului. Vestea că acesta ar fi comis o asemenea faptă a venit ca un fulger pentru toți cei care l-au cunoscut pe tânărul fugar. CANCAN.RO are toate detaliile!

Potrivit fostului angajator al lui Vlad, tânărul ar fi fost un băiat serios, muncitor, care nu se dădea niciodată înapoi de la muncă. Acesta a spus că Vlad Băltățeanu a demisionat de la frizeria lui pentru a-și deschide propria afacere în orașul natal. Vezi emisiunea integrală aici!

„Patronul frizeriei spune că a colaborat de mai multe ori cu Vlad. Ultima oară a fost în ianuarie. Era serios, dedicat, lucra și în weekend. Era foarte liniștit. Mai juca la pariuri, dar nu știe să fi avut datorii. Cei de la frizerie au fost foarte surprinși. A plecat pentru că voia să-i deschidă ceva la Vâlcea.”

În emisiune a fost discutată și o informație potrivit căreia Feraru ar fi ajuns la frizeria unde lucra Vlad. Cretorul de conținut a declarat că la momentul respectiv, discuțiile pe care le-ar fi avut cu Vlad au avut o tentă extrem de ciudată. Patronul frizeriei spune însă că acesta nu a fost tuns de Vlad, iar videoclipul făcut de creatorul de conținut ar fi plin de minciuni.

„Patronul zice că, într-adevăr, a venit Feraru, dar Vlad nu l-a tuns. Spune că tot ce a zis Feraru este o invenție.”

Serghie Mizil: „Poate a avut un moment de nebunie”

Serghei Mizil a reacționat la informațiile despre Vlad și a spus că imaginea acestuia nu ar fi lăsat să se vadă un comportament violent.

„Am văzut foarte multe cazuri de violență. El nu pare un om dezechilibrat, așa cum arată, și îmbrăcat, și tuns. Poate a avut un moment de nebunie. Nu știu. Poate era drogat.”

Din declarațiile date de tatăl Valentinei, se pare că Vlad i-ar fi recunoscut la începutul relației cu fiica lui că în trecut ar fi avut probleme cu drogurile.

„De ce ai spune după trei luni de relație unui posibil viitor socru: «M-am drogat și eu în tinerețe»?”, a declarat Dan Capatos. „Dacă ajungi să faci asemenea chestii, înseamnă că poate ai avut un moment de nebunie”, a spus Serghei Mizil.

Cazul Valentinei este în continuare investigat, iar Vlad Băltățeanu este principalul suspect în dosar. Ancheta se află în desfășurare, iar Vlad Băltățeanu este dat în continuare dispărut.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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