Vlad, iubitul Valentinei, și-ar fi terorizat propria familie. Ce i-ar fi făcut bunicii sale după ce tatăl lui a murit în urmă cu patru luni

Vlad, iubitul Valentinei, și-ar fi terorizat propria familie. Ce i-ar fi făcut bunicii sale după ce tatăl lui a murit în urmă cu patru luni
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Apar noi informații despre Vlad, bărbatul suspectat că ar fi ucis-o pe Valentina, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt. Un vecin al celor doi a făcut dezvăluiri despre comportamentul pe care bărbatul l-ar fi avut atât față de Valentina, cât și față de membrii propriei familii.

Potrivit mărturiei vecinului, relația lui Vlad cu rudele sale ar fi fost una extrem de tensionată. Bărbatul susține că acesta ar fi avut un comportament violent și în familie, iar conflictele nu s-ar fi limitat la relația cu Valentina.

Vlad, iubitul Valentinei, și-ar fi terorizat propria familie

Vecinul a povestit că tatăl lui Vlad a murit în urmă cu aproximativ patru luni, iar după acest moment situația din familie ar fi devenit și mai dificilă. Bunica bărbatului ar fi fost, de asemenea, tratată într-un mod nepotrivit de nepotul său.

Conform informațiilor prezentate la Acces Direct, Vlad ar fi mutat-o pe bunica sa într-o cămară aflată la parterul locuinței, în timp ce el ar fi rămas în partea principală a casei împreună cu Valentina. Mărturia vecinului conturează astfel o situație tensionată în familie și ridică noi semne de întrebare cu privire la comportamentul bărbatului înainte de tragedie.

Dezvăluirile apar în contextul în care anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte de moartea Valentinei. Tânăra a fost găsită într-o valiză, în râul Olt, iar principalul suspect în cazul crimei este Vlad, iubitul ei. Bărbatul ar fi părăsit România după dispariția tinerei și a fost dat în urmărire.

„Cu familia cam prost. Îi bătea și pe ei. Tatăl lui a murit de acum 4 luni. Și pe bunica lui. I-a mutat într-o cămară acolo jos și el stătea în casa mare cu fetița asta.”, a spus vecinul.

Valentina Tănăsie era originară din Filiași, județul Dolj. În ultimele luni înainte de tragedie, ea s-ar fi mutat în județul Vâlcea, unde locuia împreună cu partenerul său. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ trei luni, astfel că perioada petrecută împreună a fost una relativ scurtă înainte ca tragedia să aibă loc.

VEZI ȘI: Momentul-cheie care l-a schimbat radical pe Vlad, iubitul Valentinei: „A fost o astfel de persoană, mai singuratică”

Au apărut ultimele mesaje pe care tatăl Valentinei i le-a trimis lui Vlad, călăul fiicei sale. „Sunt supărat” / „Am aflat ceva”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum arăta Valentina înainte de tragedie. Vecinul lui Vlad, suspectul principal, face noi dezvăluiri: „Avea un semn”
Cum arăta Valentina înainte de tragedie. Vecinul lui Vlad, suspectul principal, face noi dezvăluiri: „Avea un semn”
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Valentinei, tânăra găsită în râul Olt. Cunoscuții și-au luat „adio” de la ea vineri
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Valentinei, tânăra găsită în râul Olt. Cunoscuții și-au luat „adio” de la ea vineri
Bitget, victima hackerilor din Coreea de Nord! Platforma a fost păgubită de 351 de milioane de dolari
Bitget, victima hackerilor din Coreea de Nord! Platforma a fost păgubită de 351 de milioane de dolari
Incendiul pe un feribot cu zeci de oameni la bord! Alertă în largul insulei Mykonos
Incendiul pe un feribot cu zeci de oameni la bord! Alertă în largul insulei Mykonos
Câți ani trebuie să muncești ca să ajungi la o pensie lunară de 7.500 lei. Am făcut calculul complet
Câți ani trebuie să muncești ca să ajungi la o pensie lunară de 7.500 lei. Am făcut calculul complet
Satul în care localnicii spun că este îngropat Iisus Hristos. Legenda, apărută în urmă cu un secol
Mediafax
Satul în care localnicii spun că este îngropat Iisus Hristos. Legenda, apărută în urmă cu un secol
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Gandul.ro
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport.ro
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul
Adevarul
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Grupul Pinwell își extinde rețeaua de brokeraj și lansează sucursala din Corbeanca, alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan
Mediafax
Grupul Pinwell își extinde rețeaua de brokeraj și lansează sucursala din Corbeanca, alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
Prosport.ro
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Andreea Berecleanu, mândră de Eva și Petru. Cum și-a crescut vedeta copiii și care este secretul relației apropiate cu ei: „Prin propriul exemplu”
Click.ro
Andreea Berecleanu, mândră de Eva și Petru. Cum și-a crescut vedeta copiii și care este secretul relației apropiate cu ei: „Prin propriul exemplu”
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Digi 24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Digi24
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor.ro
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Espressor automat Philips la ofertă la Lidl: reducere de 200 de lei
go4it.ro
Espressor automat Philips la ofertă la Lidl: reducere de 200 de lei
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
Go4Games
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Gandul.ro
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
Mediafax Italia
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.