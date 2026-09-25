Vlad, iubitul Valentinei, și-ar fi terorizat propria familie. Ce i-ar fi făcut bunicii sale după ce tatăl lui a murit în urmă cu patru luni

Apar noi informații despre Vlad, bărbatul suspectat că ar fi ucis-o pe Valentina, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt. Un vecin al celor doi a făcut dezvăluiri despre comportamentul pe care bărbatul l-ar fi avut atât față de Valentina, cât și față de membrii propriei familii.

Potrivit mărturiei vecinului, relația lui Vlad cu rudele sale ar fi fost una extrem de tensionată. Bărbatul susține că acesta ar fi avut un comportament violent și în familie, iar conflictele nu s-ar fi limitat la relația cu Valentina.

Vlad, iubitul Valentinei, și-ar fi terorizat propria familie

Vecinul a povestit că tatăl lui Vlad a murit în urmă cu aproximativ patru luni, iar după acest moment situația din familie ar fi devenit și mai dificilă. Bunica bărbatului ar fi fost, de asemenea, tratată într-un mod nepotrivit de nepotul său.

Conform informațiilor prezentate la Acces Direct, Vlad ar fi mutat-o pe bunica sa într-o cămară aflată la parterul locuinței, în timp ce el ar fi rămas în partea principală a casei împreună cu Valentina. Mărturia vecinului conturează astfel o situație tensionată în familie și ridică noi semne de întrebare cu privire la comportamentul bărbatului înainte de tragedie.

Dezvăluirile apar în contextul în care anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte de moartea Valentinei. Tânăra a fost găsită într-o valiză, în râul Olt, iar principalul suspect în cazul crimei este Vlad, iubitul ei. Bărbatul ar fi părăsit România după dispariția tinerei și a fost dat în urmărire.

„Cu familia cam prost. Îi bătea și pe ei. Tatăl lui a murit de acum 4 luni. Și pe bunica lui. I-a mutat într-o cămară acolo jos și el stătea în casa mare cu fetița asta.”, a spus vecinul.

Valentina Tănăsie era originară din Filiași, județul Dolj. În ultimele luni înainte de tragedie, ea s-ar fi mutat în județul Vâlcea, unde locuia împreună cu partenerul său. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ trei luni, astfel că perioada petrecută împreună a fost una relativ scurtă înainte ca tragedia să aibă loc.

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Au apărut ultimele mesaje pe care tatăl Valentinei i le-a trimis lui Vlad, călăul fiicei sale. „Sunt supărat” / „Am aflat ceva”