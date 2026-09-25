Cum l-a cunoscut Laura Giurcanu pe Marian Huja, de fapt. S-a mutat sau nu definitiv în Maroc pentru el?

Laura Giurcanu a dezvăluit cum a ajuns să se îndrăgostească de Marian Huja! Totul a pornit de la un mesaj pe Instagram, însă după prima întâlnire lucrurile au luat-o razna, iar Laura a recunoscut că n-a fost nevoie de prea mult timp ca să apară fluturii în stomac.

Povestea lor a început într-un moment în care Laura era singură de aproximativ doi ani și jumătate. Marian i-a scris pe Instagram, cei doi s-au întâlnit, iar chimia dintre ei a apărut aproape instant.

Laura Giurcanu nu se mai ascunde!

Laura a spus clar că nu și-a mutat definitiv viața în Maroc, însă programul flexibil îi permite să facă drumuri dese până la iubitul ei și să petreacă timp împreună ori de câte ori are ocazia.

„Am cunoscut un băiat pe internet, pe Instagram. Ne-am întâlnit, ne-am plăcut. Eu eram singură deja de vreo 2 ani și jumătate și a fost love at first sight (dragoste la prima vedere). Pe atunci, el era în Cluj și a fost superb. Sora mea stătea în Cluj, aveam o grămadă de prieteni în Cluj, așa că a fost situația ideală.

Iubesc Clujul, iar faptul că locuia în același oraș cu mine ne-a făcut să ne cunoaștem mai ușor și mai bine. Ne-am văzut des, am petrecut mult timp împreună și totul a venit foarte natural. Apoi, el, pentru că joacă fotbal, a primit această oportunitate de a juca în Maroc, în Casablanca. A venit aici acum o lună, iar acum locuiește aici full-time și va locui aici pentru următorii câțiva ani. Iar eu, desigur, vin cât de des pot. Din fericire, programul meu este foarte lejer și relaxant, așa că îmi permite să vin des și să petrecem timp împreună”, a spus ea.

Laura a dezvăluit că Marian a apărut în viața ei printr-un simplu mesaj pe Instagram. După ce s-au întâlnit, cei doi s-au plăcut, iar relația a început să prindă contur fără prea multe complicații. Faptul că Marian a locuit în Cluj a ajutat enorm. Laura a avut și ea legături puternice cu orașul, sora și prietenii ei aflându-se acolo. Astfel, cei doi s-au văzut des și au avut timp să se cunoască.

Iar Laura a pus totul într-o singură expresie: dragoste la prima vedere.

La începutul lunii august, cei doi și-au făcut relația publică, după ce au apărut împreună într-o vacanță. De atunci, fiecare apariție a lor a atras atenția. Apoi, Laura a apărut cu trei bagaje pregătite pentru drum și a lăsat un mesaj care a pus internetul pe jar.

„Mi-a scris în urmă cu 6 luni și acum sunt pe drum spre altă țară”, a scris ea pe Instagram.

Cum Marian Huja locuiește deja în Maroc, mesajul a fost suficient pentru ca întrebarea să apară imediat: se pregătește Laura să-și mute viața după fotbalist?

Și-a pus Mercedesul la vânzare?

Cu doar o zi înainte de imaginile cu bagajele, Laura Giurcanu a lăsat să se înțeleagă că Mercedesul GLB 250 ar fi fost scos la vânzare. Bagajele au apărut. Mașina ar fi fost pusă la vânzare. Marian este deja în Maroc. Laura nu a spus clar că se mută definitiv, însă toate aceste indicii au alimentat imediat speculațiile privind următorul pas al relației.

Marian Huja a plecat de la CFR Cluj și a ajuns la Raja Casablanca, după un transfer care i-ar fi adus clubului clujean aproximativ 250.000 de euro. Fotbalistul ar urma să câștige în jur de 300.000 de euro pe an. Pentru el, mutarea a însemnat un nou capitol în carieră. Pentru Laura, însă, pare să fi însemnat mai mult decât atât.

VEZI ȘI: Laura Giurcanu și-a împrietenit oficialul cu „neoficialul”. Influencerița are o relație cu Marian Huja, dar nu poate renunța la trecut

Cine este fotbalistul de la CFR Cluj care i-a furat inima Laurei Giurcanu. După o perioadă sentimentală agitată, influencerița zâmbește din nou!