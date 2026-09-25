Cum arăta Valentina înainte de tragedie. Vecinul lui Vlad, suspectul principal, face noi dezvăluiri: „Avea un semn”

Cum arăta Valentina înainte de tragedie. Vecinul lui Vlad, suspectul principal, face noi dezvăluiri: „Avea un semn”
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Noi informații ies la iveală în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt. Un vecin al bărbatului suspectat de uciderea ei a povestit anchetatorilor ce a observat în perioada în care cei doi locuiau împreună. Un detaliu remarcat de acesta cu puțin timp înainte de tragedie atrage atenția: Valentina ar fi fost văzută cu un ochi vânăt.

Ancheta în cazul morții Valentinei Tănăsie continuă, iar polițiștii încearcă să refacă pas cu pas perioada care a precedat dispariția și moartea tinerei. Femeia, în vârstă de 28 de ani, a fost descoperită într-o valiză abandonată în apele râului Olt, în județul Vâlcea. Descoperirea a declanșat o anchetă de amploare, iar principalul suspect în acest caz este partenerul ei, un bărbat de 30 de ani.

Cum arăta Valentina înainte de tragedie

În timp ce oamenii legii adună probe și verifică informațiile obținute în cadrul anchetei, au apărut și mărturii despre perioada în care Valentina s-ar fi aflat în locuința în care trăia alături de partenerul său. Printre persoanele care au intrat în contact cu cei doi se numără și un vecin al bărbatului.

Potrivit informațiilor relatate de acesta la Acces Direct, Valentina ar fi fost văzută pentru ultima dată cu aproximativ o săptămână înainte ca trupul ei să fie descoperit. La acel moment, tânăra ar fi părut într-o stare bună și nu ar fi lăsat impresia că se confruntă cu probleme în relația de cuplu. Din exterior, cei doi păreau să ducă o viață obișnuită, iar femeia părea apropiată de partenerul său.

Totuși, în timpul uneia dintre întâlnirile cu vecinul, acesta ar fi remarcat un detaliu care i-a atras atenția. Valentina avea un ochi vânăt. Aspectul i-a ridicat semne de întrebare, iar bărbatul s-ar fi gândit că tânăra ar fi putut fi lovită. Nu există însă, din informațiile prezentate, o confirmare că acea urmă ar fi fost provocată de partenerul ei și nici nu este clar în ce împrejurări ar fi apărut.

„Când am văzut-o avea un semn la ochiul stâng. Cred că a bătut-o, a mai bătut-o. Avea un ochi vânăt”, a transmis vecinul la „Acces Direct”.

Vecinul nu ar fi știut ce se întâmpla în interiorul locuinței celor doi și nu putea cunoaște cu exactitate dinamica relației lor. Din acest motiv, informația privind vânătaia reprezintă un element care poate fi verificat și pus în context de anchetatori, alături de celelalte probe strânse în dosar.

Cazul a devenit cu atât mai dramatic cu cât, la scurt timp după perioada în care Valentina ar fi fost văzută de vecini, tânăra a dispărut, iar ulterior a fost găsită fără viață într-o valiză care plutea pe râul Olt. Descoperirea trupului a dus la identificarea femeii și la deschiderea unei anchete pentru a stabili cine se face responsabil de moartea ei și care au fost ultimele momente din viața acesteia.

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