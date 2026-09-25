Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Valentinei, tânăra găsită în râul Olt. Cunoscuții și-au luat „adio” de la ea vineri

Valentina, tânăra ucisă și băgată într-o valiză, a fost înmormântată. Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum pe fata al cărei destin s-a încheiat într-un mod cumplit. În timp ce cei dragi și-au luat rămas-bun, ancheta continuă să scoată la iveală detalii dureroase despre ultimele zile din viața ei.

Tânăra de 28 de ani a fost înmormântată vineri, după ce trupul ei a fost descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt. Pentru familia Valentinei, ziua despărțirii a venit după zile în care întrebările și durerea s-au amestecat într-un coșmar greu de imaginat.

Valentina a fost înmormântată!

Tatăl tinerei a anunțat public când urma să aibă loc ceremonia și i-a chemat alături de familie pe cei care au vrut să-i aducă un ultim omagiu.

„Cu mare durere în suflet, vă anunț pe toți cei care doresc să fie alături de mine și de familia mea în aceste momente grele, că înmormântarea fiicei mele, Valentina, va avea loc mâine, vineri, ora 11.00, la Biserica mică, Sfântul Nicolae de pe strada Gării”, a scris tatăl Valentinei, pe Facebook.

În spatele imaginilor de la înmormântare a rămas însă o mărturie care a făcut cazul și mai dureros. Cristina, mama Valentinei, a povestit despre ultima discuție pe care a avut-o cu fiica sa.

Femeia a spus că a observat semne de agresiune pe trupul tinerei și că a încercat să o convingă să renunțe la relație și să se întoarcă acasă.

Valentina i-ar fi spus mamei sale că va reveni. Mama acestuia a povestit că tânăra nu mai suportă să fie bătuă de Vlad, iubitul ri.

„Avea mâna umflată cât piciorul, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre. I-am zis: „Mami, te rog, lasă-l şi vino acasă. Ai unde să vii. La tata şi la mama.” Şi ea a zis: „Da, vin!”. S-a pus în faţa taxiului respectiv, când ea era cu taxi, s-a dat jos, a venit cu flori, cu inel, să îşi ceară iertare.

Aşteptam să mă sune a doua zi să pot să îi trimit bani să vină copilul acasă, dar aia a fost ultima discuţie pe care ea a avut-o cu mine”, a declarat mama victimei, potrivit observatornews.ro.

A fost ultima conversație dintre mamă și fiică. Valentina nu a mai ajuns acasă.

Trupul Valentinei a fost descoperit într-o valiză, în râul Olt

Tragedia a ieșit la iveală marți după-amiază, în zona barajului de la Ionești. Mai mulți pescari au observat o valiză în râul Olt și au alertat autoritățile după ce au descoperit ce se afla în interior. În valiză a fost găsit trupul unei femei, iar cazul a intrat imediat în atenția anchetatorilor.

Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, trupul nu ar fi stat suficient timp în apă pentru a ajunge într-o stare avansată de degradare.

În urma anchetei, Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei, a ajuns principalul suspect în dosar. Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, anchetatorii au luat în calcul varianta unei crime comise pe fondul geloziei.

Bărbatul ar fi părăsit România, iar autoritățile au continuat căutările pentru localizarea lui.

În timp ce anchetatorii au încercat să refacă filmul ultimelor ore ale Valentinei, familia a pregătit înmormântarea. Vineri, Valentina a fost condusă pe ultimul drum.

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Au apărut ultimele mesaje pe care tatăl Valentinei i le-a trimis lui Vlad, călăul fiicei sale. „Sunt supărat” / „Am aflat ceva”