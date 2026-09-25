Câți ani trebuie să muncești ca să ajungi la o pensie lunară de 7.500 lei. Am făcut calculul complet

Cât trebuie să muncească un român pentru a ajunge la o pensie de 7.500 de lei pe lună? Răspunsul diferă în funcție de veniturile obținute de-a lungul carierei și de numărul de puncte acumulate în sistemul public de pensii.

Am făcut calculele pentru mai multe situații, de la un salariu apropiat de media pe economie până la venituri de trei ori mai mari.

De câte puncte ai nevoie pentru pensia dorită

Pentru calculul de mai jos, pornim de la o pensie brută de 8.000 de lei pe lună. Suma este considerată necesară pentru atingerea unui nivel net de aproximativ 7.500 de lei, în funcție de taxarea aplicabilă.

La o valoare a punctului de referință de 81 de lei, pentru o pensie brută de 8.000 de lei este necesar un total de aproximativ 98,77 puncte.

Numărul de puncte se formează pe parcursul anilor de muncă, în funcție de veniturile pentru care au fost plătite contribuțiile la sistemul public de pensii. Cu cât salariul este mai mare raportat la salariul mediu, cu atât numărul de puncte acumulate anual este mai mare.

Vechimea aduce puncte suplimentare

Un element important îl reprezintă punctele de stabilitate. Acestea sunt acordate pentru anii de contribuție care depășesc 25 de ani și pot avea un impact important asupra pensiei finale.

Concret, pentru perioada de vechime care depășește 25 de ani, punctele se acordă astfel:

pentru anii 26-30 : 0,50 puncte pentru fiecare an, până la maximum 2,5 puncte;

0,50 puncte pentru fiecare an, până la maximum 2,5 puncte; pentru anii 31-35: 0,75 puncte pentru fiecare an, până la maximum 3,75 puncte;

pentru perioada care depășește 35 de ani: 1 punct pentru fiecare an.

Astfel, o persoană care muncește mai mult de 25 de ani poate acumula, pe lângă punctele obținute în funcție de salariu, și puncte suplimentare datorită vechimii.

Primul scenariu este cel al unui angajat care câștigă, pe parcursul carierei, aproximativ salariul mediu pe economie.

În acest caz, pentru a ajunge la nivelul de punctaj necesar pensiei analizate, estimarea este de aproximativ 52 de ani de muncă.

Este cea mai lungă perioadă dintre scenariile luate în calcul, deoarece venitul raportat la salariul mediu generează, în medie, un punctaj anual mai redus decât în cazul unui salariu superior mediei.

Dacă salariul este cu 50% peste medie

Situația se schimbă atunci când venitul este mai mare decât media pe economie.

Pentru un salariu cu aproximativ 50% peste media salarială, calculul indică o perioadă de circa 39 de ani de muncă pentru atingerea punctajului urmărit.

Diferența este semnificativă față de primul scenariu. Asta arată cât de mult contează nivelul veniturilor în acumularea punctelor de pensie.

Cu un salariu dublu față de media pe economie

Pentru un angajat care câștigă constant aproximativ de două ori salariul mediu, numărul de ani necesari scade și mai mult.

În acest scenariu, calculul ajunge la aproximativ 32 de ani de activitate pentru atingerea nivelului de punctaj avut în vedere.

La această vechime intră în calcul și punctele de stabilitate acordate după depășirea pragului de 25 de ani.

Salariu de trei ori mai mare decât media

Cel mai scurt interval dintre scenariile analizate apare în cazul unui venit foarte ridicat, echivalent cu aproximativ de trei ori salariul mediu pe economie.

În această situație, estimarea ajunge la aproximativ 25,6 ani de muncă, luând în calcul și punctele de stabilitate aferente vechimii.

Practic, diferența dintre cele patru scenarii este considerabilă: de la aproximativ 52 de ani în cazul unui salariu mediu, perioada coboară la 39 de ani pentru un venit cu 50% peste medie, la 32 de ani pentru un salariu dublu și la circa 25,6 ani pentru un venit triplu față de medie.

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