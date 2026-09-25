Iosif, copilul de 4 ani dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Polițiștii au refăcut traseul micuțului

Tragedie în Bacău! Iosif, băiețelul de doar 4 ani căutat după dispariția sa în comuna Dofteana, a fost găsit fără viață. Din primele informații, copilul ar fi ajuns în apropierea unui lac, unde s-ar fi înecat. Din păcate, intervenția salvatorilor nu a mai putut schimba deznodământul.

Căutările pentru Iosif, băiețelul de 4 ani dispărut în Bacău cu o zi în urmă, s-au încheiat într-un mod tragic. Copilul a fost găsit fără viață în albia râului Trotuș, iar informația a fost confirmată vineri după-amiază de autorități. Din nefericire, medicii și salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind constatat decesul acestuia.

Iosif a fost găsit fără suflare în albia râului Trotuș

La aproximativ 24 de ore de la dispariția sa, Iosif a fost găsit fără viață în râul Trotuș. Echipele de scafandri au intervenit pentru recuperarea trupului, însă, din păcate, pentru băiețel nu s-a mai putut face nimic.

„În urmă cu câteva minute, echipele de căutare au găsit minorul, din păcate, decedat, în albia râului Trotuş”, au transmis poliţiştii.

Autoritățile au refăcut traseul copilului

Dispariția lui Iosif a declanșat o amplă mobilizare în comuna Dofteana. Mai bine de 250 de oameni au participat, timp de aproximativ 24 de ore, la căutările desfășurate alături de salvatori și autorități.

Operațiunea s-a desfășurat pe o suprafață extinsă, fiind folosite inclusiv drone și un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne pentru verificarea zonelor în care copilul ar fi putut ajunge. Din păcate, eforturile celor implicați nu au avut deznodământul sperat.

Mesajul transmis de autoritățile locale după vestea cumplită

Vestea că Iosif nu a mai putut fi salvat a provocat o profundă tristețe în comunitatea din Dofteana. După încheierea căutărilor, reprezentanții administrației locale au transmis un mesaj de compasiune pentru familia băiețelului, dar și pentru toți cei care s-au implicat în căutarea lui și au sperat până în ultima clipă la un deznodământ fericit. Familia și cei apropiați se pregătesc acum să își ia rămas-bun de la copil.

„O veste cumplită pentru comunitatea noastră… Din păcate, copilul de 4 ani, dispărut ieri din satul Dofteana, a fost găsit decedat în râul Trotuș. De ieri și până astăzi, polițiști, pompieri, voluntari și oameni din comunitate s-au mobilizat și au participat neîncetat la căutări, cu speranța că micuțul va fi găsit în viață. Din păcate, vestea pe care nimeni nu și-a dorit-o a venit astăzi. În aceste clipe de durere, suntem alături de familia greu încercată. Nu există cuvinte pentru o asemenea pierdere. Dumnezeu să îl odihnească în pace, iar familiei să îi dea putere să treacă peste această cumplită încercare”, a scris Primăria Dofteana.

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