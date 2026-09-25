Am aflat ce înseamnă „dezahardat”, de fapt! Cuvântul folosit de Marcel la Insula Iubirii vine din spaniolul „desahogado”

Marcel a făcut furori la „Insula Iubirii”, iar felul său de a vorbi nu a trecut deloc neobservat. Pe lângă replicile care au stârnit reacții în rândul telespectatorilor, concurentul a venit și cu o serie de expresii mai puțin obișnuite în limba română. Una dintre cele mai des întâlnite în vocabularul său a fost „dezahardat”, un cuvânt pe care mulți s-au întrebat cum ar trebui să-l interpreteze.

Termenul nu apare în DEX și nu face parte din vocabularul consacrat al limbii române. Explicația se află însă în Spania, țara în care Marcel locuiește de mai mulți ani.

Ce înseamnă, de fapt, „dezahardat”

Cuvântul folosit de Marcel pare să fie adaptarea în limba română a termenului spaniol „desahogado”. Acesta este strâns legat de verbul „desahogarse”, care are un înțeles ce se potrivește foarte bine cu ideea de a te elibera de ceea ce ai pe suflet.

În spaniolă, „desahogarse” înseamnă să te descarci, să îți exprimi liber emoțiile, supărările, grijile sau frustrările. Cu alte cuvinte, este momentul în care spui tot ce ai pe suflet și, după ce te-ai eliberat, simți că ai scăpat de o parte din tensiunea acumulată.

De aici vine și „desahogado”, termen care poate descrie o persoană ce s-a simțit mai ușurată după ce și-a exprimat trăirile.

Cuvântul care i-a pus pe mulți pe gânduri la „Insula Iubirii”

Pentru telespectatorii emisiunii, „dezahardat” a fost una dintre expresiile care au ieșit rapid în evidență. Marcel a folosit termenul în contextul discuțiilor despre emoții și stări sufletești, iar forma neobișnuită a atras imediat atenția.

Cum cuvântul nu există în forma respectivă în limba română, explicația nu trebuie căutată în DEX, ci în vocabularul spaniol. Marcel trăiește de ani buni în Spania, iar influența limbii pe care o folosește zi de zi se poate observa inclusiv în anumite expresii pe care le aduce în conversațiile purtate în limba română.

Chiar dacă „dezahardat” nu este un cuvânt românesc, el poate fi înțeles dacă este privit prin prisma limbii spaniole. Practic, Marcel a adaptat în vorbirea sa un termen pe care îl folosește în mediul în care trăiește de mai mulți ani. Așa se explică unul dintre cuvintele care au devenit recognoscibile în discursul lui Marcel.

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