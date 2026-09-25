Adela Popescu a ales să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. „Mi-am permis să fac asta”

De-a lungul anilor, Adela Popescu și-a construit o carieră solidă în lumea divertismentului. Ea a fost prezentă atât pe micile ecrane, cât și în teatru, muzică și cinematografie. După o perioadă îndelungată în care s-a aflat în lumina reflectoarelor, artista a decis să-și acorde mai mult timp vieții personale. Vedeta a ales să se concentreze asupra celor dragi, punând pentru o vreme proiectele profesionale pe plan secund.

Viața de familie a ajuns să ocupe un loc tot mai important pentru Adela Popescu, care formează un cuplu cu Radu Vâlcan și alături de care are trei copii.

Vedeta a explicat că ritmul intens în care s-a desfășurat activitatea sa profesională a determinat-o să își regândească prioritățile, mai ales pentru a putea fi mai prezentă în viața celor mici. Astfel, a ales să se retragă temporar din proiectele profesionale și să acorde mai mult timp familiei.

Vedeta a ales să facă o pauză timp de doi ani

Din perspectiva sa, perioada de început a vieții profesionale este cea în care merită să investești cât mai mult. Adela Popescu spune că munca susținută din primii ani i-a oferit, în prezent, libertatea de a face un pas în spate și de a se concentra pentru o vreme asupra altor priorități.

„Dacă aș da timpul înapoi, aș face fix la fel și ăsta este sfatul pe care îl dau tuturor, chiar și ție, care ești un pui mic, cu 10 ani mai mic decât mine. Mi se pare că, în anii în care nu ai familie, nu ai copii, nu ai soț, nu ai responsabilități reale, trebuie să tragi tare. Pentru că, uite, spre exemplu, eu mi-am permis să fac o pauză de doi ani, doi ani și ceva, când am plecat de la «Vorbește lumea»”, a spus Adela Popescu, la Sold Out Media.

Actrița a muncit cel mai mult în anii tinereții

În loc să se concentreze pe petreceri și ieșiri, Adela Popescu a preferat să investească în dezvoltarea profesională. Privind în urmă, vedeta consideră că alegerile făcute atunci îi oferă astăzi posibilitatea de a reduce ritmul și de a se bucura mai mult de timpul petrecut alături de cei dragi.

„Pentru că mi-am permis să fac asta, pentru că în anii în care poate alți tineri de vârsta mea, care acum muncesc pe brânci, se distrau, mergeau la discotecă, mergeau la petreceri în cămin, dormeau cât voiau ei, erau leneși. Eu munceam pe brânci, cum muncesc ei acum. Știi? Și mi se pare că e mai bine să muncești pe brânci atunci când nu ai responsabilități, ai energie, tragi tare. Știi? Adică mi se pare că e o vârstă pentru toate.”

Prima pauză din carieră după 20 de ani de muncă

Astăzi, Adela Popescu își selectează cu mai multă grijă proiectele în care se implică. Odată cu venirea copiilor, prioritățile sale s-au schimbat. Astfel, timpul dedicat familiei a devenit un criteriu important în deciziile legate de carieră.

„Acum, de exemplu, eu serialul ăsta îl fac din pură plăcere. Adică nu-l fac dintr-o necesitate, doar, doar, cum să zic, o necesitate emoțională, mai degrabă. Și sigur că partea financiară nu este de neglijat, dar nu ea este primordială. Asta încerc să spun.”

Hotărârea de a se retrage temporar din activitatea profesională a fost influențată de dorința Adelei Popescu de a nu mai rata clipele importante alături de cei trei copii. Programul încărcat îi lăsa tot mai puțin timp pentru viața de familie, inclusiv pentru momentele simple ale începutului de zi sau pentru evenimentele organizate la grădiniță și școală.

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