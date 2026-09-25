„Își dorea să înceapă o altă viață”. Planurile Valentinei, dezvăluite de cea mai bună prietenă

O prietenă a Valentinei trece prin momente cumplite după ce a aflat ce i s-a întâmplat tinerei. Cele două aveau stabilită o întâlnire, iar femeia povestește că Valentina își făcea planuri pentru perioada următoare. Tânăra își dorea să lase în urmă trecutul și să înceapă o nouă etapă a vieții alături de iubitul ei, bărbatul care este acum principalul suspect în cazul crimei.

Vestea despre moartea Valentinei a ajuns la una dintre prietenele sale prin intermediul rețelelor sociale. Femeia spune că a aflat de pe TikTok atât despre tragedia care a avut loc, cât și despre împrejurările în care tânăra și-a pierdut viața. Cele două ar fi trebuit să se vadă, însă nu au mai apucat.

Ce planuri de viitor avea Valentina

Înainte de tragedie, tânăra de 28 de ani își făcea planuri pentru viitor și își dorea să construiască alături de Vlad un proiect profesional. Potrivit prietenei sale, cei doi intenționau să pună bazele unei afaceri. Mai mult decât atât, tânăra era hotărâtă să se dezvolte și în domeniul beauty.

Ea urma să participe la un curs de machiaj susținut chiar de prietena sa, fără să știe că planurile pe care și le făcuse aveau să fie întrerupte în mod tragic.

„Am aflat de pe TikTok că mi-a murit prietena. Și cum și în ce fel. Tot ce își dorea Valentina era să iubească și să fie iubită. Își dorea să înceapă o altă viață, o nouă viață. Mi-a spus și mie că își dorea să își deschidă un business cu iubitul ei, demonul care a ucis-o, a băgat-o într-o valiză și a aruncat-o pe Olt. Și urma să ne vedem. Voia să facă un curs la mine, ca să poată să își înceapă și ea afacerea, să stăm de vorbă, să ne povestim”, a spus prietena Valentinei, pe TikTok.

Valentina și prietena ei urmau să se vadă

Prietena apropiată a Valentinei spune că avea stabilită o întâlnire cu tânăra. Acum se întreabă dacă lucrurile ar fi luat o altă turnură în cazul în care Valentina ar fi încheiat relația. Femeia susține însă că sentimentele Valentinei pentru acesta erau puternice și că, cel mai probabil, tânăra nu ar fi luat în calcul despărțirea de iubitul său.

„Dacă m-aș fi văzut cu ea mai devreme, poate aș fi aflat mai multe, dar oricum, imediat cum am văzut postare cu ea și cu iubitul ei, că s-au afișat, mi-a zis în sinea mea: «Ăsta e un narcisist din ăla care vrea să îi mănânce banii». Sunt supărată pe mine că nu am avut curajul să îi spun părerea mea. Nu știu, probabil nu o ajuta cu nimic. Atunci când ești îndrăgostită, nu mai vezi nimic în fața ochilor. Eu nu am cuvinte și sunt în șoc”, a mai spus femeia în mediul online.

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