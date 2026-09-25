„Își dorea să înceapă o altă viață”. Planurile Valentinei, dezvăluite de cea mai bună prietenă

Prietena Valentinei Tănăsie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O prietenă a Valentinei trece prin momente cumplite după ce a aflat ce i s-a întâmplat tinerei. Cele două aveau stabilită o întâlnire, iar femeia povestește că Valentina își făcea planuri pentru perioada următoare. Tânăra își dorea să lase în urmă trecutul și să înceapă o nouă etapă a vieții alături de iubitul ei, bărbatul care este acum principalul suspect în cazul crimei.

Vestea despre moartea Valentinei a ajuns la una dintre prietenele sale prin intermediul rețelelor sociale. Femeia spune că a aflat de pe TikTok atât despre tragedia care a avut loc, cât și despre împrejurările în care tânăra și-a pierdut viața. Cele două ar fi trebuit să se vadă, însă nu au mai apucat.

Ce planuri de viitor avea Valentina

Înainte de tragedie, tânăra de 28 de ani își făcea planuri pentru viitor și își dorea să construiască alături de Vlad un proiect profesional. Potrivit prietenei sale, cei doi intenționau să pună bazele unei afaceri. Mai mult decât atât, tânăra era hotărâtă să se dezvolte și în domeniul beauty.

Ea urma să participe la un curs de machiaj susținut chiar de prietena sa, fără să știe că planurile pe care și le făcuse aveau să fie întrerupte în mod tragic.

Valentina Ioana Tănasie, tânăra de 28 de ani, găsită moartă

Sursa foto: Social media

„Am aflat de pe TikTok că mi-a murit prietena. Și cum și în ce fel. Tot ce își dorea Valentina era să iubească și să fie iubită. Își dorea să înceapă o altă viață, o nouă viață.

Mi-a spus și mie că își dorea să își deschidă un business cu iubitul ei, demonul care a ucis-o, a băgat-o într-o valiză și a aruncat-o pe Olt. Și urma să ne vedem. Voia să facă un curs la mine, ca să poată să își înceapă și ea afacerea, să stăm de vorbă, să ne povestim”, a spus prietena Valentinei, pe TikTok.

Valentina și prietena ei urmau să se vadă

Prietena apropiată a Valentinei spune că avea stabilită o întâlnire cu tânăra. Acum se întreabă dacă lucrurile ar fi luat o altă turnură în cazul în care Valentina ar fi încheiat relația. Femeia susține însă că sentimentele Valentinei pentru acesta erau puternice și că, cel mai probabil, tânăra nu ar fi luat în calcul despărțirea de iubitul său.

„Dacă m-aș fi văzut cu ea mai devreme, poate aș fi aflat mai multe, dar oricum, imediat cum am văzut postare cu ea și cu iubitul ei, că s-au afișat, mi-a zis în sinea mea: «Ăsta e un narcisist din ăla care vrea să îi mănânce banii».

Sunt supărată pe mine că nu am avut curajul să îi spun părerea mea. Nu știu, probabil nu o ajuta cu nimic. Atunci când ești îndrăgostită, nu mai vezi nimic în fața ochilor. Eu nu am cuvinte și sunt în șoc”, a mai spus femeia în mediul online.

CITEȘTE ȘI: Valentina, ultima postare înainte de crimă. Imaginea care a apărut pe TikTok cu cinci zile înainte ca tânăra să fie găsită moartă

Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. „Până la 12 şi ceva a cântat muzica”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
A venit cu 11.218 de sticle și doze la reciclat! Câți bani a primit după o zi întreagă de muncă
A venit cu 11.218 de sticle și doze la reciclat! Câți bani a primit după o zi întreagă de muncă
Noua metodă prin care îți poți verifica pensia online. Nu mai trebuie să mergi la Casa de Pensii
Noua metodă prin care îți poți verifica pensia online. Nu mai trebuie să mergi la Casa de Pensii
Problemă descoperită la unul dintre cele mai populare avioane Airbus! Sunt afectate circa 500 de aeronave
Problemă descoperită la unul dintre cele mai populare avioane Airbus! Sunt afectate circa 500 de aeronave
Mama Valentinei, devastată de durere: „Îmi vreau copilul înapoi!” Ce i-a spus fiica înainte să moară
Mama Valentinei, devastată de durere: „Îmi vreau copilul înapoi!” Ce i-a spus fiica înainte să moară
Un șofer din Italia are de plătit 1,3 milioane de euro după un accident. Cum s-a ajuns la suma uriașă
Un șofer din Italia are de plătit 1,3 milioane de euro după un accident. Cum s-a ajuns la suma uriașă
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
Mediafax
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Gandul.ro
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul
Adevarul
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Unde plătești cele mai MICI TAXE dacă te muți în altă țară! Germania, surpriza clasamentului
Mediafax
Unde plătești cele mai MICI TAXE dacă te muți în altă țară! Germania, surpriza clasamentului
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport.ro
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
Click.ro
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Digi 24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Digi24
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor.ro
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
De ce au ratat avioanele F-16 joi o dronă rusească în Botoșani
go4it.ro
De ce au ratat avioanele F-16 joi o dronă rusească în Botoșani
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
Go4Games
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Gandul.ro
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
Mediafax Italia
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.